Las mujeres que veranean en Mallorca como Vicky Martín Berrocal (o la Reina Letizia) llevan el bañador con shorts vaqueros

Vicky Martín Berrocal vivió el año pasado su verano de salir de su zona de confort, y ahí sigue. Primero fue ponerse unos shorts para posar de espaldas y mostrar su celulitis, luego cortarse su larga melena y ahora seguir llevando shorts, y todo esto lo hizo por primera vez al cumplir los 50 años, y un año después sigue ahí. Un triunfo para ella, y para todas las mujeres. "Me he tirado 50 años sin ponerme un short pero todo en esta vida es empezar". Y un año después sigue disfrutando de su verano soñado, ahora en Mallorca con estos shorts muy cortos vaqueros con el bañador de la firma que empodera los cuerpos de todas las mujeres sin complejos.

Un bañador de la firma Monday Swimwear reconocido por el empoderamiento del cuerpo, los fundadores Natasha Oakley y Devin Brugman han dedicado tiempo a encontrar trajes bien moldeados para todo tipo de cuerpo. Los estilos de Monday Swimwear son minimalistas y con clase: fáciles de combinar con cualquier accesorio de playa y Vicky Martín Berrocal lo ha dejado claro combinándolo con este vestido de red o unos shorts vaqueros cortitos, y esta vez con un caftán encima.

Bañador Clovelly, de Monday Swimwear (215 euros)

"Es la primera vez que me hago una foto de espalda. Mis inseguridades, el miedo al qué dirán o simplemente a no ser perfecta me han limitado toda mi vida. He odiado el verano con todas mis fuerzas, el traje de baño, los shorts, las piscinas y las playas. Y no imagináis lo de caminar de la toalla al agua, eso era un camino que jamás pude hacer sola. Pero todo eso pasó y desde algún tiempo y gracias a ir escribiendo mi historia en forma de libro he entendido que esta soy yo y que a quien no le guste, que no mire". Dijo Vicky Martín Berrocal el verano pasado, y un año después ha vencido sus complejos y disfruta de lucirlos sin problemas, primero en Lanzarote y ahora en Mallorca. Aunque no sabemos si ya está de camino a Marruecos junto a su hija Alba Díaz después de unos días en Cádiz.