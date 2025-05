Naomi Campbell cumple 55 años y esto es todo lo que ha hecho por la moda

Activista, histórica e inconfundible. No es nada fácil encontrar las palabras adecuadas para describir a Naomi Campbell, una de las top models más influyentes y reconocibles a nivel internacional que se consolidó en el sector de la moda entre la década de los 80 y 90. Podemos confirmar con total seguridad que no es sencillo acotar una definición de su persona, puesto que además de dejar huella en el mundo de la interpretación o los negocios (fundadora de Fashion for Relief), también ha sido una clara activista contra el racismo y la falta de diversidad en la moda. Una británica que con tan solamente 15 años fue descubierta, convirtiéndose en la primera modelo negra en aparecer en las portadas de las revistas con más notoriedad. Este año, Naomi Campbell cumple 55 años dejando claro que ha dado mucho a la historia de la moda.

Cuando hablamos de hitos históricos de la industria de la moda, en ocasiones hacemos referencia únicamente a los diseñadores. Como Alexander McQueen reconocido por aportar la faceta teatral al sector combinando los desfiles con experiencias sensoriales o Yves Saint Laurent con el revolucionario esmoquin femenino rompiendo tabúes. Sin embargo, las modelos (sobre todo, entre 1980 y 1990) han dado mucho de qué hablar. Sin ir más lejos, Kate Moss con una presencia mucho más delicada o minimalista o Linda Evangelista subiendo el estatus de las supermodelos valorando su trabajo como se merece. Claramente, Naomi Campbell fue, es y será uno de los iconos del modelaje más inspiradores gracias a su rebeldía y valentía en este sector.

Por qué Naomi Campbell es un icono y referencia en el mundo de la moda

Naomi Campbell ha protagonizado diversos momentos icónicos en el mundo de la moda. En uno de sus inicios como modelo de la firma británica Vivienne Westwood en París, la modelo desfiló con unos zapatos de tacón de 30 centímetros, un calzado altísimo e incómodo. Perdió el equilibrio y se cayó al suelo sobre una rodilla. Un hecho que solemos ver hoy en día en los shows, pero que en ese momento marcó un antes y un después en el sector. En vez de seguir sin mostrar ningún rostro de nervios o miedo, se rió de sí misma mientras se intentaba levantar y terminó su caminata con la mayores de las sonrisas. En una época donde se veían a las modelos como totalmente perfectas, se vio la parte humana, el carisma y el humor.

Naomi Campbell en un desfile de Vivienne Westwood en 1993. Gtres

A día de hoy se considera una de las top models con más influencia que ha llegado a trabajar con las figuras más reconocidas. Naomi Campbell ha sido la musa de un sinfín de directores creativos de gran calibre como Jean Paul Gaultier, Versace, Dolce&Gabbana, Valentino, Christian Dior, Chanel o entre otros. Asimismo, también ha trabajado de la mano de fotógrafos como Steven Meisel, Peter Lindbergh o Herb Ritts.

Con su gran experiencia, en 2005 se atrevió a lanzar Fashion For Relief, una organización benéfica que organiza desfiles y eventos para recaudar fondos. Los beneficios son dedicados a crisis humanitarias y educación. Es decir, ha utilizado su apoyo y poder en la moda para ayudar a la sociedad a nivel global.

Naomi Campbell en Relief Haiti NYC en 2010. Gtres

Naomi Campbell también perteneció al grupo de las modelos más influyentes de los años 90 (Big Six), como Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Cindy Crawford o Helena Christensen. Todas ellas cambiaron su visión como expertas en la profesión del modelaje en grandes celebridades. Es decir, no solamente estaban presentes en las pasarelas, sino que también en otros ámbitos: películas, programas de televisión o videoclips. Podemos decir que ellas fueron las que dieron el sentido y definición del nombre 'supermodelos' tal y como lo conocemo hoy en día.

Donatella Versace, Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford y Helena Christensen. Gtres

Una de las metas que ha conseguido Naomi Campbell en el mundo de la moda ha sido el progreso de la presencia de las modelos negras. Se ha sentido libre en explicar cada una de las barreras y desigualdades que ha experimentado al inicio de su carrera a causa del racismo. Gracias a su lucha, así como a su activismo, en la actualidad vemos un gran avance sobre la representación racial en moda y marcas más comprometidas y unidas con la inclusión.

Jean Paul Gaultier con Naomi Campbell en París en 2025. Gtres

Y si hablamos de los looks de Naomi Campbell, debemos decir que siempre entra en la lista de las mejores vestidas de la alfombra roja. Además de su exquisito gusto y buena selección de los atuendos, muchos de ellos guardan una simbología. Realza su figura a través de siluetas ceñidas, aberturas u otros detalles estartégicos con la intención de reivindicar el cuerpo de la mujer sin importar la edad, así como opta por el total look en negro en varias ocasiones para apostar por la elegancia. Dicha tonalidad representa humildad, un guiño de la supermodelo para transmitir que las modelos son también personas e imperfectas como todos. Una de las características de su armario es que suele repetir en estilismos, demostrando que se pueden reciclar y que nunca pasan de moda, como los iconos que forman parte de ella. Exactamente como lo ha hace Naomi Campbell.

Naomi Campbell en el Festival de Cannes de 2022. Gtres

Naomi Capmbell no es únicamente una supermodelo, sino que ha sido toda una pionera en la diversidad dentro de la industria de la moda. Desde los 80 lleva dándonos lecciones de vida (y, también de estilo) hasta día de hoy, que este 22 de mayo cumple 55 años.