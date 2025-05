Por qué los vestidos de novia de Meghan Markle siguen siendo tendencia en ‘bridals’ después de 7 años

Minimalistas, atemporales y clásicos. Así se definen los vestidos de novia de Meghan Markle en su boda con el príncipe Harry tras 7 años de su celebración en la emblemática capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Una de las bodas reales británicas más esperadas del momento, donde la exactriz de Hollywood entró fácilmente en la lista de los mejores vestidos de novia de las royals. De hecho, desde que comenzamos a conocerle junto con el hijo del rey Carlos III, siempre ha destacado por protagonizar estilismos impolutos, neutros y que siempre funcionan. Ahora bien, siempre que salta la noticia de que una integrante de la realeza está a punto de casarse, todas las editoras de moda ponen toda su atención al look nupcial con la intención de analizar cada detalle, así como descubrir si cumple las expectativas de todos. Y, especialmente, los diseños de la duquesa de Sussex marcaron un antes y un después en la historia de la monarquía.

Todos recordamos una serie de vestidos de novia que han marcado tendencia a la largo de la historia gracias a un toque característico. Por ejemplo, es inevitable no hablar del diseño de Diana de Gales que fue toda una personificación del estilo ochenteno de la época con una clara apuesta por la corriente maximalista. Cautivó a cada uno de los ciudadanos a nivel internacional con una creación de David y Elizabeth Emanuel. También, la Reina Letizia impresionó con su look nupcial del diseñador y amigo Manuel Pertegaz gracias a exquisita atención al ajuste de la silueta o el lujoso trabajo del escote. Ahora, ¿por qué seguimos recordando los vestidos de novia de Meghan Markle? Porque a día de hoy seguimos viendo inspiraciones de él en las bodas, no desentonan en ningún momento del año y conservan características que nunca pasan de moda. Este lunes 19 de mayo se cumplen los 7 años desde la boda de los Duques de Sussex y, a modo de celebración, analizamos todos los vestidos con los que deslumbró Meghan Markle.

Se cumplen 7 años de la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry: todos los vestidos de novia que marcaron tendencia

Entró en el templo religioso al son de Eternal Source of Light Divine, de George Frideric Handel, dejando sin habla a todos los invitados. El primer vestido de novia de Meghan Markle fue confeccionado por Clare Waight Keller para Givenchy en seda blanca con un diseño minimalista que destacaba un escote barco y mangas tres cuartos. Lo acompañó de un velo de cinco metros bordado con flores representativas de los 53 países de la Commonwealth, así como la amapola de California y el wintersweet, como guiño a sus raíces y su cabida en el Reino Unido. Con ello, lució la tiara bandeau (de diamantes y platino del año 1932) de la Reina María, prestada por la Reina Isabel II.

Vestido de novia de Meghan Markle. Gtres

Hablamos de un diseño de lo más actual que podríamos ver en cualquier boda gracias a su diseño atemporal y escaso de detalles. Gracias a ello, marcó diferencia respecto a otros vestidos de novia de royals más centrados en acentuar los bordados, encajes o detalles minuciosos. Bien es cierto que el de Meghan Markle fue más sencillo, pero el trabajo, así como la simbología, que existe detrás de él lo adorna por completo.

Se trata de un atuendo confeccionado de manera artesanal con más de 3.000 horas de trabajo que ella misma consiguió por medio millón de dólares. El toque más romántico y especial fue un recorte del vestido azul que Markle llevó en su primera cita con Harry en el dobladillo del vestido. Así, completó la tradición de cualquier novia: llevar algo nuevo, algo prestado y algo azul.

Vestido de novia de Meghan Markle en su boda con el príncipe Harry. Gtres

Tras la ceremonia, llegó el momento de la fiesta de la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry. Vimos a la estadounidense con un segundo vestido de novia de lo más favorecedor y femenino de la firma británica Stella McCartney. De crepé de seda con un cuello halter alto con los hombros y la espalda al descubierto, esta vez sin velo y con zapatos de tacón de suela azul cielo de Aquazzura. Un estilo sirena que resaltaba su figura de una manera sofisticada, destacando la modernidad del diseño que también vemos en la actualidad. Esta vez, la joya de la corona fue el anillo de aguamarina que Diana de Gales consiguió tras separarse de Carlos III.

Tanto cautivó este diseño que, posteriormente, la diseñadora lanzó una colección cápsula conocida como Made With Love, que se centró en réplicas de este vestido de Markle en blanco lirio y negro ónix. Una edición limitada de 46 unidades que solamente alcanzaron unos afortunados.

Segundo vestido de novia de Meghan Markle. Gtres

Además de la potente simbología de los vestidos de novia de Meghan Markle, también destacaron hasta día de hoy gracias a la apuesta por la atemporalidad, así como por el minimalismo. Ambos nunca pasan de moda y siguen estando presente en las tendencias bridals.