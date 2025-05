Naty Abascal confirma a sus 82 años que la camisa vaquera y los shorts de lino son la combinación ganadora para junio

Si hay algo que nos gusta de Naty Abascal es que a pesar de haber pasado los 80 sigue disfrutando de la moda como siempre. Un ejemplo más es el último look que se ha marcado este fin de semana, compuesto por dos de los básicos más atemporales del armario femenino, como son la camisa vaquera y los shorts de lino. Este combo que la ex-modelo defiende como la experta en estilo que es, lo tiene todo para convertirse en el uniforme del mes de junio.

Y es que si hay una prenda que ha sabido reinventarse una y otra vez en el tiempo, esa es la camisa vaquera. Desde sus inicios más funcionales ligados al estilo western, pasando por su auge setentero, su resurgir en los años 90 con las supermodelos y su reinterpretación en clave sofisticada en las últimas décadas, esta pieza se ha consolidado como un imprescindible en el armario de las mujeres con más estilo. Hoy, lejos de ser una prenda informal, se lleva con piezas sastre, faldas midi, pantalones blancoso, como en este caso, shorts de lino, demostrando que el denim también puede ser sinónimo de elegancia.

Camisa vaquera y shorts de lino: el combo más favorecedor, estiloso y versátil del verano, palabra de Naty Abascal

Junio es ese mes de transición en el que todavía no nos atrevemos con los looks 100% veraniegos, pero ya necesitamos prendas frescas, cómodas y con estilo para el día a día. Y aquí es donde el tándem de camisa vaquera y shorts de lino brilla con fuerza: es un combo que estiliza, permite mil combinaciones y se adapta a cualquier plan, desde un día en la oficina o un paseo por la ciudad hasta una cena informal al aire libre. La clave está en los complementos y en cómo juegas con las proporciones, y Naty lo sabe perfectamente.

El look de Naty Abascal. @natyabascal

En la imagen compartida por el estilista Manuel Zamorano, vemos a la ex-modelo con un look que demuestra que el buen gusto no depende de la edad, como nos demuestra con cada una de sus apariciones. La camisa vaquera, en un tono azul claro lavadoy con manga remangada, aporta ese aire relajado, pero pulido que tanto nos gusta en esta época del año. Los shorts blancos de lino, con corte clásico y cintura marcada, suman frescura y elegancia. Como toque maestro, un cinturón de piel marrón con hebilla dorada de Gucci, que afina la silueta, y un bolso rojo de Valentino con cadena dorada, que rompe con los neutros del look aportando ese punto de color vibrante y sofisticado. Gafas de sol xl rojas y pendientes dorados completan un estilismo que grita chic sin esfuerzo se mire por donde se mire.