Cinco looks para ser la mejor vestida de la oficina en junio sin gastar mucho dinero

Estamos a las puertas de junio y eso solo significa una cosa, las temperaturas son más altas y las prendas que nos ponemos por las mañanas más ligeras. Atrás quedan los jerséis de punto, las botas de lluvia y los vaqueros a los que tanto hemos recurrido durante una más que atípica primavera. Es el momento de prendas de lino, vestidos camiseros, conjuntos de bermudas y chalecos. Y así es exactamente como te vas a querer vestir en las próximas semanas para ir a la oficina.

No es ninguna novedad que conseguir un outfit que sea cómodo, funcional, estiloso y con el que no tengamos que romper la cuenta bancaria para ir a la oficina puede llegar a ser toda una misión imposible, pero queridas lectoras a continuación la solución que se convertirá en esa guía a la que recurrir cuando no tienes de pensar o te falta la inspiración, con estos 5 estilismos vas a ser la más guapa de 8 a 8, palabra de editora de moda.

Looks para triunfar en la oficina de lunes a viernes en junio

Muchas veces los outfits más simples son los más acertados, sobre todo para pasarte horas sentada delante de la pantalla del ordenador y el aire acondicionado como tu mejor aliado. En Primark, Zara, Mango, Kiabi, H&M y Stradivarius hemos encontrado las prendas que tienen ese aire veraniego que te hace salir de casa con una sonrisa, pero sin perder el aire corporativo que reclama cualquier look de oficina.

Look 1

Empezamos con un estilismo que está destinado a convertirse en el favorito de las más elegantes, el combo chaleco + bermudas es ideal para llevar desde junio hasta septiembre y además te damos nuestra palabra de que si te lo llevas de afterwork serás la envidia de todas.

Chaleco largo sin mangas de Rita Ora, de Primark (22 euros)

Chaleco largo sin mangas de Rita Ora. Primark

Bermudas en mezcla de lino, de H&M (24,99 euros)

Bermudas en mezcla de lino. H&M

Look 2

Si lo tuyo es la funcionalidad nada como un vestido camisero que te puedas poner en bucle durante todo el verano. Este de Stradivarius tiene ese corte tan favorecedor para mujeres de todas las edades, prueba a combinarlo con unas zapatillas si quieres un acabado más casual o con unas bailarinas o mules si quieres un toque más estiloso.

Vestido midi camisero con lino rayas, de Stradivarius (17,99 euros)

Vestido midi camisero con lino rayas. Stradivarius

Look 3

Básicos elevados, así son las prendas de este tercer look, camisa blanca y falda evasé. Tan simple, y a la vez tan acertado para derrochar estilo sin esfuerzo de lunes a viernes. El tejido ligero de la camisa es ideal para mañanas calurosas y el tono gris de la falda es tan versátil que siempre recurrirás a ella cuando no sepas qué ponerte.

Camisa oversize gasa, de Zara (19,95 euros)

Camisa oversize gasa. Zara

Falda midi fluida volumen, de Zara (29,95 euros)

Falda midi fluida volumen. Zara

Look 4

De aires románticos, pero sin dejar a un lado ese estilo corporativo que todas buscamos para ir a la oficina. Un blusita de manga corta en uno de los colores favoritos de la temporada con ligeros bordados pone el toque boho-chic y los pantalones de lino en un precioso azul elevan la esencia veraniega que cualquier outfit de junio necesita.

Blusa con cintas y manga 3/4, de Kiabi (18 euros)

Blusa con cintas y manga 3/4. Kiabi

Pantalón lino recto, de Mango (29,99 euros)

Pantalón lino recto. Mango

Look 5

Todo al rosa pero en su versión empolvada. Los conjuntos monocolor siguen llevándose la palma como la elección más estilosa, una opción que no debería faltar en tu armario si quieres lucir elegante y a la última en el entorno laboral incluso cuando las temperaturas suben.

Chaleco corto aberturas, de Zara (25,95 euros)

Chaleco corto aberturas. Zara

Pantalón ancho pinzas, de Zara (29,95 euros)

Pantalón ancho pinzas. Zara

Con estos 5 looks ya estás preparada para dar la bienvenida al mes de junio como toda una experta en moda, y como siempre decimos recuerda que los accesorios son tus mejores aliados para elevar hasta los estilismos más simples.