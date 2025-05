El top negro de punto que Amelia Bono lleva con vaqueros anchos y que también es perfecto para tus looks de festival

No sabemos si es la subida de temperaturas o qué, pero estos días todos los estilismos que vemos nos los imaginamos como la inspiración fashion perfecta para conciertos y festivales. Y eso es justo lo que nos ha pasado al ver el outfit para la noche de viernes de Amelia Bono. Si como esta servidora tienes en tu calendario algún evento musical en el mes de junio tu cabeza funcionará de la misma manera, misión: encontrar el conjunto ideal para esas noches de música infinitas.

Pues bien, queridas lectoras, parece que la influencer madrileña ha encontrado en Zara el top de punto negro más versátil del verano, ella lo lleva para una noche de amigas en la capital con sus vaqueros favoritos, de tiro alto y corte ancho, pero tú lo llevarás con bermudas o shorts de festival, o eso es lo que va a hacer esta servidora dentro de unos fines de semana. Así que sí, Amelia Bono nos ha creado una nueva necesidad que no tardará mucho en agotarse, ¿la prueba?, en la página web del gigante de Inditex ya podemos ver la alerta, 'pocas unidades'.

El top de punto de Zara más versátil que no quitarás en todo el verano

Las prendas de punto desde hace tiempo han dejado de ser únicamente ponibles en los meses más fríos para colarse en los armarios con más estilo del verano: vestidos, faldas, jerséis y tops se unen a la fiebre por lo rústico y no podemos estar más encantadas con esta tendencia. Volviendo al tema de los festivales, muchas veces apostar por prendas atemporales con accesorios llamativos es la clave para crearte ese lookazo con el que sueñas. Ahí es donde entran los tops de punto como el que ha llevado Amelia Bono, un lienzo perfecto que no para combinar con prácticamente todo tu armario, y que no se encasilla en un tipo de ocasión, desde faldas globo, shorts de lino, o vaqueros en tonos claros.

Top corto punto, de Zara (17,95 euros)

Top corto punto. Zara

Se trata de un top de escote en forma pico con tirantes finos, cierre frontal con botones a tono y detalles troquelados tanto en el bajo como en la parte superior para un acabado sofisticado.

El look de Zara de Amelia Bono. @ameliabono

Ya ves que la influencer madrileña lo lleva con unos pantalones vaqueros también de Zara de tiro alto y corte ancho, sus favoritos por ese efecto tipazo instantáneo que tiene este tipo de siluetas y que en este caso juega a las mil maravillas con las proporciones del top. Pero lo dicho, si necesitabas inspiración para darlo todo en ese concierto que llevas tanto tiempo esperando, aquí tienes la solución, y lo mejor de todo es que te lo podrás poner a todas horas y con mil y una combinaciones diferentes.