Naty Abascal demuestra a sus 81 años que el 'total look denim' más favorecedor de la primavera 2025 es para todas las edades

Como auténtico icono de la moda que es, Naty Abascal ya se está adelantando a las tendencias que más veremos en la próxima primavera 2025, el 'total look denim' entre ellas. Cada aparición de la ex-modelo en redes sociales es pura inspiración ya sea con vestidos bohemios, jerséis navideños o, como en este caso, con un look casual muy favorecedor y en tendencia. Y es que sí, amigas, los looks vaqueros de pies a cabeza van a estar por todas partes en los próximos meses, tal como ocurrió en la pasada primavera, cuando las expertas en estilo apostaron por sacar su lado más western y derrochar estilo alrededor del mundo. Si hay un tejido que es rey de la versatilidad, ese es el vaquero.

Precisamente, las grandes firmas han decidido confirmar esta tendencia en sus desfiles de cara a la temporada primavera-verano 2025. Chanel, siempre impecable y atemporal, ha presentado chaquetas vaqueras combinadas con pantalones fluidos del mismo material, mientras que Prada apuesta por siluetas estructuradas en denim oscuro que resaltan la sofisticación del tejido. Dior, por otro lado, ha decidido darle un giro más bohemio con vestidos largos y ligeros de mezclilla que prometen ser imprescindibles en cualquier armario primaveral. Diesel, marca por excelencia asociada al denim, sorprende con propuestas innovadoras. Coperni, reconocida por su audacia y modernidad, apuesta por minifaldas y tops asimétricos confeccionados en mezclilla ligera, ideales para crear looks urbanos que desprenden frescura y elegancia contemporánea. Paco Rabanne, por su parte, combina el denim con detalles metálicos que rinden tributo a la estética futurista de la firma, demostrando la infinita capacidad de transformación de este tejido clásico. Ni la elección de Naty Abascal es casualidad, ni lo es el auge del denim como tejido estrella del entretiempo, un tejido democrático, cómodo y versátil que se adapta a cualquier estilo y edad, y que responde al deseo creciente de combinar estilo y funcionalidad.

El total look denim de Naty Abascal. @natyabascal

A sus 81 años, Naty Abascal nos acaba de dar (una vez más) una verdadera lección de estilo con un conjunto compuesto por una camisa denim holgada, combinada con pantalones ligeramente acampanados, que realzan la figura de manera sofisticada pero relajada. Complementó el look con grandes gafas de sol oscuras y accesorios dorados discretos, enfatizando que la elegancia reside en saber llevar los accesorios adecuados si queremos elevar hasta un estilismo básico como podría ser uno compuesto por prendas vaqueras como en su caso. Sin duda, Naty demuestra con cada aparición que el estilo no conoce edad y que el 'total look denim' es un acierto absoluto para cualquier mujer esta primavera.