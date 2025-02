Naty Abascal deslumbra en París con el abrigo morado que eleva cualquier look invernal

Naty Abascal ha sido una de las afortunadas en vivir la semana de la Alta Costura de París desde cerca, la andaluza puso el acento español a algunos de los desfiles más importantes de la temporada, desde Giambatista Valli, Giorgio Armani o Schiaparelli hasta Valentino. Y es que, al igual que Victoria Federica o Pilar Rubio, estas españolas nos han dejado un sinfín de 'lookazos' que son pura inspiración para nuestros ojos. Hace unos días, Naty Abascal derrochaba elegancia en el desfile de Giambatista Valli con un vestido bohemio de Etro, y ahora que la semana de la Alta Costura de París se ha acabado la sevillana ha compartido un álbum de fotos en sus redes sociales en el que hemos visto algunos de los estilismos con los que conquistó la ciudad de la moda. Sin duda el que más nos ha llamado la atención ha sido el outfit que llevó para el desfile de Valentino, en el que su amigo Alessandro Michele debutaba como director creativo de la maison.

Quizás el morado no sea uno de los colores que primero se nos vienen a la cabeza para llevar en invierno, pero una vez más, Naty Abascal nos ha dado una lección de estilo y ha dejado claro porque a sus 81 años sigue siendo toda una musa de la elegancia. Las que más saben de moda no temen arriesgarse con una paleta de colores vibrantes incluso en invierno, y ejemplos como el de la ex-modelo o el de la reina Máxima de Holanda lo demuestran con creces. Ambas apuestan sin parar por estilismos en los que tonalidades como el naranja, o el morado desafían a los clásicos grises y negros que dominan la temporada invernal. Y es que los abrigos de colores no solo están de moda esta temporada, sino que son una apuesta segura para darle un giro inesperado a cualquier look de invierno. Marcas como Valentino, Jacquemus y Bottega Veneta han incluido en sus colecciones versiones de abrigos en tonos llamativos, demostrando que el color es el mejor antídoto contra la monotonía invernal. Así que, si alguna vez dudaste de si un abrigo morado podía ser una inversión acertada, Naty Abascal acaba de resolver la ecuación: sí, y además, te hará destacar con una elegancia impecable.

Un estilismo atrevido muy en la línea de la andaluza que combinó como la diva que es con una camisa negra de aires masculinos, pantalones de pinzas a tono con el abrigo y accesorios en negro y dorado. Tanto los guantes de piel como las maxijoyas que acompañan al conjunto son la guinda para elevar el look que Naty Abascal lució en el último desfile de Valentino.