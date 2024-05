Necesitamos que llegue ya el verano para copiarle a Rocío Osorno este espectacular bikini joya de Calzedonia

Solo quedan 29 días para el verano y Rocío Osorno nos lo acaba de recordar con este espectacular posado en bikini. Pero no un bikini cualquiera, si no el más bonito que hemos visto esta temporada en Calzedonia, en blanco y con perlas, que es toda una joya. Aunque puede que no te lo parezca, los días de playa, piscina y terraza están a la vuelta de la esquina. Eso quiere decir que es el momento de ponerse a la caza de las mejores tendencias en bikinis y bañadores para este verano 2024. Este año habrá muchas tendencias que conoces de otros años como el leopard print o los bañadores que abrazan el minimalismo de los 90's, y a nosotras nos ha enamorado este bikini joya de Calzedonia que ya ha estrenado Rocío Osorno. Concretamente nos ha sorprendido con estas fotos donde deja ver un top de bikini triangular, una de las corrientes de estilo estivales que se alzó el verano pasado como favorita, y que este año parece repetir fórmula porque sienta bien al cuerpo ya que gracias a su forma estiliza la zona de los hombros y tiende a resaltar el escote. Nada que extrañe, pues además de potenciar el bronceado por su mix color naranja y rosa, este top de bikini se completaba con una braguita a juego de corte alto y aro metálico en los laterales con la que formaba un tándem perfecto y con perlas.

Según las expertas en moda que se han dado cita en la semana de la moda de Nueva York, las perlas salen de los joyeros y decoran vaqueros, chaquetas o vestidos. Toma nota de qué es la fiebre pearlcore y Rocío Osorno lo luce en este bikini de la nueva colección de Calzedonia que además resalta el bronceado. Centrándonos en el pearlcore cómo mencionábamos antes, esta corriente se erige ya como una tendencia de cara a primavera 2024. Así lo augura el street style de Nueva York, donde las asistentes han apostado por sacar las perlas del joyero y decorar con ellas todo tipo de prendas, como chaquetas, pantalones vaqueros, vestidos, tops o bolsos, dando lugar a auténticas prendas-joya.

Bikini triángulo, de Calzedonia (top 79 euros y braguita 40 euros)

Bikini perlas. Calzedonia

Se trata de un bikini triángulo de cortina con rellenos extraíbles y sin aros para un efecto natural de estilo caracterizado por un tejido decorado con preciosas perlas. Los tirantes con ojal en el extremo se pueden insertar en la banda de la espalda o anudarse en la nuca y cierre posterior con cordón fino adornado con remates de perlas.