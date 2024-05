El vestido rojo (con flores) más bonito del verano ha llegado a Parfois y así lo ha combinado Rocío Osorno

Aún quedan 38 días para verano, pero después de ver este look de Rocío Osorno solo han aumentado nuestras ganas de que llegue el buen tiempo de verdad y de escaparnos a alguna Feria de Andalucía con amigas. Porque tenemos claro que no hay día que la diseñadora sevillana nos cree una necesidad de moda, ya sea de Zara o de Mango, o también de su propia firma. Tanto es así, que recordemos, Isabel Díaz Ayuso eligió un vestido rojo con flecos de su etiqueta para celebrar el Dos de Mayo en Madrid, y siendo así infiel en un día importante a la firma de Vicky Martín Berrocal. Lo que quiere decir que Rocío Osorno ya no solo se ha hecho un nombre dentro del mundo influencer, si no en el de la moda de nuestro país, mientras a nosotras nos crea necesidades diarias. Y ahora lo ha conseguido con este mini vestido rojo con flores 3D de la nueva colección de Parfois. No han sido solo las danesas las que han apostado por lucir flores 3D en sus estilismos, sino que las invitadas españolas y las chicas portuguesas también han lucido sin cesar esta tendencia, demostrando que se trata de algo completamente universal.

Porque si el rojo y las flores 3D son tendencia, este vestido es todo lo que necesitamos en nuestro armario y en nuestra maleta de escapadas a Ibiza, Sevilla o cualquier feria de Andalucía, como la Feria de Córdoba que empieza esta semana. Al menos, al reimaginarlos y sacarlos de los clásicos estampados para hacer de las flores figuras 3D que comenzaron a imponerse en vestidos, tops y hasta collares. En 2023, ya las flores tridimensionales se convirtieron en una de las grandes tendencias de primavera-verano e inundaron los looks de las expertas en moda. Y este vestido de Rocío Osorno podría ser una buena opción para una feria de día, si no quieres ir vestida de flamenca ni con un vestido largo. Aunque es tan bonito que nos puede servir para cualquier evento de primavera y verano, con sandalias planas o de tacón. Incluso con unas zapatillas o unas botas, porque al ser un vestido de punto es muy versátil.

Vestido punto flores, de Parfois (39,99 euros)

Vestido flores. Parfois

Un vestido rojo que Rocío Osorno ha combinado con un bolso joya y sandalias doradas, todo de Parfois ya que era un estilismo pagado en colaboración con la marca.