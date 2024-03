Esta es la firma catalana de bikinis (y sostenible) que ha conquistado a Amelia Bono para su viaje de Semana Santa

Un día más, y otra prenda de baño con la que Amelia Bono conquista Instagram desde República Dominicana. ¿Lo mejor? Que esta vez sí que nos ha chivado de dónde es este bikini rosa de lo más 'Barbie' con la que nos vuelve a dejar claro el tipazo que tiene gracias a todo el deporte diario que hace. Sostenibles y hechos en España. Los diseños de esta firma barcelonesa fundada en 2012 por Peque de Fortuny y Cristina Torras, madre e hija, apuestan por una estética clásica, inspirada en el mar Mediterráneo, son los que Amelia Bono ha metido en su maleta de vacaciones de Semana Santa. Primero fue Ayuso con la firma catalana Lola Casademunt, y ahora es la hija de José Bono con Bohodot. Eso sí, la parte buena es que nos está inspirando para este verano 2024 con todos los looks que ha metido en su maleta. Desde faldas, a vestidos, monos con la espalda al descubierto, y ahora este bañador asimétrico de nueva colección de Zara en rojo, que estamos seguras de que va a agotar. Cayo Levantado, es un islote en la bahía de Samaná, que pertenece administrativamente a la Provincia de Samaná, al noreste de la isla Santo Domingo en la República Dominicana.

Se trata un destino turístico conocido en ese país, y ahí es donde ha decidido viajar Amelia Bono esta Semana Santa, dejando atrás Málaga o Toledo. Si estás planeando cogerte unos días para hacer un viaje exprés a Ibiza, a Mallorca o a Cádiz y no tienes a mano tus trajes de baño o, sencillamente, te apetece hacerte con un par nuevo para ampliar tu colección de cara a este verano, amiga, estás de suerte porque son muchas las opciones que puedes fichar ya como este bikini rosa de Bohodot. Fue en 2012, cuando la diseñadora Peque de Fortuny y su hija, Cristina Torras, lanzaron la firma de bikinis sostenible Bohodot, y desde sus talleres de Barcelona han conquistado los armario de verano de influencers y celebrities patrias. Bohodot no solo apoya al sector textil español, si no que además concentra todos sus esfuerzos en ayudar a las mujeres trabajadoras.

Amelia Bono con bikini rosa y shorts. @ameliabono

La compañía catalana de moda de baño, fundada por Cristina Torras y Carmen de Fortuny en 2012, apunta nuevas previsiones de facturación para 2024 apoyada en las ventas del mercado mediterráneo. Entre sus objetivos, la empresa también pretende aterrizar en Estados Unidos con multimarca.