Nos acabamos de enamorar del pantalon satinado (y dorado) de Zara que Rocío Osorno se ha comprado para Navidad

Quedan 37 días para Navidad, o lo que es lo mismo, ya solo casi un mes. Pero nosotras ya tenemos un montón de ideas de look gracias a Rocío Osorno, y estos pantalones satinados dorados de Zara entran en nuestra lista de deseos para looks navideños o las temidas cenas de empresa. Si no lo dejáramos todo para el último momento -y eso es lo que nos hemos propuesto este año-, podríamos probárnoslos tranquilamente, y ya os digo que este de nueva colección de Zara no nos vamos a cansar de verlo, porque no puede ser más especial y perfecto para Fin de Año.

Un pantalón satinado dorado de nueva colección de Zara que Rocío Osorno ha estrenado este fin de semana para irse de fiesta con amigas, pero que nosotras lo vamos a querer llevar a nuestra cena de empresa o en cualquier día de Navidad porque tiene todo lo que podemos pedir a aun prenda festiva. El tejido por excelencia de la elegancia no puede ser otro que el satén junto con el terciopelo y las lentejuelas. En este caso, las faldas satinadas, que llevan varias temporadas con nosotros, son un must para cualquier ocasión. Desde primavera hasta invierno, con esta falda no necesitarás cambio de armario. Pero en este caso las cambiamos por este pantalón satinado que Rocío Osorno ha combinado de dos formas muy elegantes, pero nosotras nos quedamos con el top de piel y la bomber de terciopelo.

Pantalón Carrot de Zara (59,95 euros)

Pantalón dorado. Zara

Un pantalón de nueva colección de Zara de tiro medio con detalle de raya planchada en delantero que nos parece perfecto para un look elegante de Navidad como ha combinado Rocío Osorno.