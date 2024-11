Rocío Osorno ha encontrado los jeans que mejor sientan y nosotras se los vamos a copiar en El Corte Inglés

Encontrar el jean perfecto siempre es una tarea muy difícil. Esa prenda de fondo de armario a la que siempre recurrimos para nuestros looks cuando no sabemos qué ponernos, y que siempre nos solucionan la vida. ¿Lo mejor? Que Rocío Osorno ha encontrado el vaquero que mejor sienta y nosotras se lo podemos copiar en El Corte Inglés. El doble denim es la tendencia de septiembre, está claro. Si el otro día era Amelia Bono, ahora es Rocío Osorno la que se ha apuntado con este conjunto de Marciano by Guess. Porque este conjunto perfecto que ya luce la influencer sevillana resume todas las tendencias de otoño 2024: el doble denim.

En 2023 lo llamaron Canadian Tuxedo y fue una de las tendencias más interesantes del año. Ya en septiembre y con el otoño casi despuntando, las mujeres más influyentes, lo que vemos por la calle y lo que ya mostraron las pasarelas en su día confirman que el doble denim vuelve a ser imprescindible. lo que es lo mismo, se lo podemos copiar fácilmente. El doble denim sigue siendo tendencia en 2024, por lo que ya va siendo hora de aprender de una vez por todas cómo combinar diferentes prendas de ropa con este tejido y poder salir a la calle sacándoles partido y la sevillana lo ha dejado claro con este estilismo que le podemos copiar para ir a la oficina. Esta tendencia se consolidó como una de las más destacadas a principios de año, gracias a íconos de estilo como Bella Hadid y Dua Lipa, quienes no dudaron en combinar prendas vaqueras, reinterpretando así un clásico de los años 2000. Y este look denim de Rocío Osorno es todo lo que necesitamos para vivir dentro de él.

Pantalón de campana de mujer de Marciano by Guess (190 euros)

Pantalón vaquero. El Corte Inglés

Se trata de este Pantalón vaquero de campana acabado en tencel, cierre con botón y cremallera que Rocío Osorno ha combinado con una chaqueta denim de la misma colección. Además, la chaqueta cuenta con un cinturón en el mismo tejido que aún hace más 'efecto tipazo'.