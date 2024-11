El primer vestido de Nochevieja ha llegado a Zara: rojo, de lentejuelas y Rocío Osorno ya se lo ha comprado

O lo que es lo mismo, si Rocío Osorno ya lo ha lucido en su cuenta de Instagram, no va a tardar en agotarse en la web de Zara. La tradición de ir a mirar vestidos rojos de fiesta para Nochevieja con tiempo debería establecerse oficialmente. Si no lo dejáramos todo para el último momento -y eso es lo que nos hemos propuesto este año-, podríamos probárnoslos tranquilamente, y ya os digo que este de nueva colección de Zara no nos vamos a cansar de verlo, porque no puede ser más especial y perfecto para Fin de Año. Porque es cortito, rojo, de lentejuelas y con escote a la espalda. ¿Qué más se puede pedir? Que aún está disponible y solo cuesta 40 euros.

El vestido rojo de lentejuelas perfecto para Nochevieja. Afortunadas somos de que coincidan las fiestas con el pigmento protagonista de la pasarela que además reinará también en 2024. Y, ahora más que nunca, debemos aprovechar la oportunidad de lucirlo, y sobre todo antes de que se agote en la web de Zara, porque todo lo que saca Rocío Osorno acaba agotándose. Vinculada a los años 80 desde inicio de su historia, esta prenda vuelve como una de las más imprescindibles de esta temporada de otoño/invierno. Si las lentejuelas siempre han sido aliadas de firmas como Paco Rabanne, sobre todo en su versión de discos metálicos, esta vez, además de aparecer el desfile de Sabato De Sarno, también hemos encontrado su aparición democratizada fuera de pasarela, en catálogos de compañías de moda más asumibles, como recientemente hemos visto en las últimas novedades de Zara.

Vestido mini lentejuelas de Zara (39,95 euros)

vestido lentejuelas. Zara

Se trata de este vestido de cuello subido y manga larga asimétrica con detalle de lentejuelas y espalda abierta, cierre lateral con cremallera oculta en costura. Y visto como lo luce Rocío Osorno, no nos puede parecer más perfecto para despedir este 2024 y dar la bienvenida a 2025.