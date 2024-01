Nos olvidamos de nuestros jerséis favoritos por este abrigo con bufanda de Zara que Vicky Martín Berrocal eleva con vaqueros y zapatillas New Balance

Vicky Martín Berrocal lo ha vuelto a hacer un día más, crearnos la necesidad de irnos directas a Zara a por este abrigo cortito con bufanda que va a substituir a todos nuestros jerséis. Porque si algo nos gusta del fichaje de Vicky por 'TardeAR' en Telecinco, es poder ver sus looks. Porque por algo la diseñadora andaluza se corona año tras año como una de las españolas mejor vestidas, y no solo por sus looks de gala o de fiesta, también por sus estilismos diarios con vaqueros y zapatillas. 50 y fabulosa, esa es Vicky Martín Berrocal, y ha sido ver su jersey en la televisión y saber que lo necesitamos hoy mismo en nuestro armario de invierno 2024 para no pasar nada de frío. Eso sí, aunque pensábamos que era un jersey, al ir a la web de Zara, hemos descubierto que es un abrigo de punto cortito con bufanda, y lo mejor es como lo luce ella presumiendo de vientre plano.

Un abrigo cortito de punto de lo más original con bufanda incorporado, que Vicky Martín Berrocal ha combinado con unos jeans de tiro alto de esos que nosotras llamamos de madre y que sientan bien a todas las mujeres. Y para darle el toque más casual a este estilismo, y comodidad, la diseñadora lo ha combinado con sus zapatillas New Balance grises que desde que se las compró se han convertido en su calzado favorito para todo tipo de estilismos.

Abrigo corto punto con bufanda asimétrica, de Zara (49,95 euros)

Abrigo corto. Zara

Se trata de este abrigo de cuello redondo con aplicación de bufanda asimétrica y manga larga de nueva colección de Zara con bajo asimétrico con aberturas laterales y cierre frontal cruzado con botón que Vicky Martín Berrocal ya ha estrenado.