Las New Balance de Paula Echevarría se llevan con el look más parisino con vaqueros para los días de lluvia

Paula Echevarría es la reina de los vaqueros. Hay de muchos tipos, colores, tiros y estampados, pero sin duda el vaquero recto de tiro alto es el que mejor sienta a todo tipo de mujeres y por eso se ha convertido en el favorito de todas las madres. Pero aunque parezca fácil, encontrar el perfecto no lo es. Pero parece que Paula Echevarría los ha encontrado en la nueva colección que ha hecho para Primark y no nos puede gustar más como le sienta combinados con jersey de rayas y gabardina. Porque no hay nada que nos guste más para nuestros looks de invierno con zapatillas bastas como las suyas. Porque los jeans rectos han vuelto , lo sabemos y lo saben a la perfección Paula Echevarría , Georgina Rodríguez y Carmen Lomana. Es el gran retorno de este 2024 y las mujeres que más saben de moda ya los están recuperando de su armario. Pero Paula Echevarría los ha dejado a un lado por estos rectos de su colección para Primark. Pero la actriz asturiana ha vuelto a su zona de confort y nos ha dejado un estilismo casual perfecto para los días más fríos de enero.

Una colección con la que la actriz asturiana nos hace soñar ya con la primavera en un jueves de nueva con temperaturas casi bajo cero en gran parte de España. Pero Paula Echevarría es mucha Paula y en esta tercera colección con Primark ha unido lo que más ha gustado en cada colección, para que vuelva a convertirse en viral. Y nosotras ya tenemos claro que el jersey con la palabra 'Bonjour', va a ser éxito de ventas hoy mismo. Porque este jueves ya están a la venta esta nueva cápsula formada por más de 80 prendas y accesorios. La tendencia athleisure es una de las grandes protagonistas de esta colección como este mono que nosotras ya necesitamos para nuestros outfits de calle este invierno.

Los pantalones de mujer vaqueros se llevan muy amplios, tanto que pueden confundirse con faldas largas, de talle alto o bajo. Y Paula Echevarría nos lo acaba de confirmar.