Nos olvidamos de las rebajas por este conjunto de encaje de Pul&Bear que María Pombo ha estrenado en Formentera

¿Somos las únicas que quedamos en Madrid? Pues parece que sí, porque nos estamos cansando este lunes de hacer looks de nuestras celebrities e influencers favoritas en Ibiza y en Formentera. Si Victoria Federica y Vicky Martín Berrocal estaban en Ibiza, María Pombo ha disfrutado de unos días en Formentera. María Pombo ha empezado el verano de la mejor forma, en Formentera y con amigos. ¿Qué más se puede pedir? Que nos ha dejado claro que esta marca catalana de bikinis la ha conquistado como ya nos adelantó hace unas semanas en Ibiza. En aquella ocasión estaba de despedida de solteras de una amiga, y ahora se ha ido de vacaciones con su marido y sus amigos Tomás Páramo y María García de Jaime. Y es que Baleares es Baleares, da igual que isla elijas, que siempre será la mejor forma de empezar el verano en España. Se trata de una prenda de baño que pertenece a la firma 'Lia swimwear', después con una marca gallega para su vestido más bonito del verano, y ahora ha empezado julio con este conjunto de encaje verde de Pull&Bear, que no está rebajado pero que no ha robado igual el corazón.

María Pombo nos ha vuelto a crear una necesidad inmediata para añadir un nuevo vestido a nuestro armario de verano, y es que la madrileña ha compartido en redes algunas instantáneas de sus recientes vacaciones en Formentera. La verdad, no nos vamos a poder resistir, el conjunto en sí tiene todo lo que le pedimos a una prenda en verano. Porque además de reunir las tendencias del momento, es de lo más estilizador y perfecto para meter en nuestra maleta vacaciones o de escapada de fin de semana como hace ellas. El encaje no ha faltado en las pasarelas en todas sus versiones y destacando en su color más característico, el negro. Se ha dejado ver especialmente en vestidos de encaje la mano de Dior, Erdem, Jil Sander o Elie Saab pero también para nuestros looks de día.

Top asimétrico encaje, de Pull&Bear (17,99 euros)

Top encaje. Pull&Bear

Pantalón flare encaje, de Pull&Bear (25,99 euros)

Pantalón flare. Pull&Bear

Un conjunto con el que María Pombo ha disfrutado de esta escapada a Formentera y que nosotras queremos meter en nuestra maleta de vacaciones aunque no esté de rebajas 2024.