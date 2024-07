Victoria Federica empieza julio con una escapada a Ibiza con un look clásico con camisa hippie de más de 700 euros

Victoria Federica sí que sabe empezar el mes de junio como dios manda, en Ibiza y disfrutando de los mejores rincones de la isla. Y dejándonos su estilismo para que nos sirva de inspiración. Y es que la hija de la Infanta Elena se ha ido con una de sus firmas de lujo asequible favoritas, Off-White, que ha decorado este verano Casa Jondal. Adoptando el espíritu relajado de la isla y canalizando la visión contemporánea de Off-White™, la marca amplía su oferta con una cápsula de vacaciones de verano. Los básicos de la marca como las prendas de rafia y lino, se adornan con las emblemáticas costuras en rojo Jondal del restaurante y los gráficos «Can'r wait » de la colección. Durante julio y agosto, Casa Jondal se vestirá por completo con las propuestas de la marca. Y Victoria Federica ya ha empezado el mes de julio y el verano haciendo una visita con toallas personalizadas de marca compartida, tumbonas, almohadas, bancos y más. Los distintivos logotipos y flechas de la marca se mezclan con los detalles en rojo y crudo, creando una experiencia envolvente en el espacio.

Para esta ocasión, Victoria Federica ha lucido un look entre hippie y pijo con una camisa estampada con flores de Off - White, que cuesta más de 700 euros. Porque si hay algo que le sobra a Victoria Federica en el último año es todo ese rollazo Motomami lejos de su estilo más pijo de Cayetana madrileña que ya ha dejado atrás. Victoria Federica se hace mujer, le gusta la moda y ser toda una influencer en redes sociales y nos lo ha dejado claro con este look de lo más clásico que ha combinado con pantalones blancos. Victoria Federica es una suerte de embajadora no oficial de Off-White, cuyo Director Creativo era el fallecido Virgil Abloh. Ella era habitual en los desfiles de la marca así como de la línea masculina de Louis Vuitton, que también dirigía Abloh. Muy cercana a ambas firmas -parte del conglomerado de moda LVMH, y siempre que puede luce alguna prenda de esta marca. De modo que no es ninguna sorpresa que lleve esta camiseta de Off-White, un auténtico básico que es, a la vez, una pieza casi de coleccionista dada la evolución de la firma.

Victoria Federica en Ibiza. @vicmabor

Un look entre clásico, hippie y pijo que con prendas más asequibles de nuestras tiendas 'low cost' favoritas le podemos copiar a Victoria Federica para empezar este mes de julio, ya sea en la ciudad, en la oficina o en una escapada a la playa como hace ella.