Vicky Martín Berrocal en modo diva en Ibiza con el bikini blanco de Calzedonia que estiliza a cualquier edad

Se nota que ha llegado el verano cuando todos los famosos están en Ibiza, y eso es lo que ha pasado este fin de semana. No solo Victoria Federica se ha escapado a las islas, también lo ha hecho Vicky Martín Berrocal que nos ha vuelto a dejar un posado en bikini en modo diva. Vicky Martín Berrocal ya nos ha regalado su posado con el que adelanta la época estival con dos bañadores de Calzedonia que van a ser la máxima inspiración para las mujeres +50. Vicky Martín Berrocal está en su mejor momento, de eso no hay duda. 50 años y fabulosa, y para muestra de ello es las fotografías que nos ha dejado este fin de semana desde Ibiza. Por primera vez el año pasado Vicky subía una fotografía en bañador tumbada y otra en shorts, y este 2024 sigue con el mismo propósito de quererse y querer su cuerpo. Pero está claro que esta es la mejor respuesta que puede hacer Vicky a los haters, que no han dejado de comentar en esta fotografía y en la de hace unas semanas. Pero Vicky ha vuelto a derrochar glamur en bikini como ya hizo hace unas semanas con otro traje de baño de Calzedonia.

El eterno dilema entre bañador y bikini para elegir el traje de baño que más estiliza y mejor sienta se puede resolver apostando por las braguitas de cintura alta. Una silueta de aire retro que triunfa esta temporada y no puede faltar en tu maleta de vacaciones, y Vicky Martín Berrocal lo ha hecho con este modelo de Calzedonia. De Marilyn Monroe a Ava Gardner, pasado por Elizabeth Taylor o Joan Collins, todas ellas lucen orgullosas bikinis con braguitas de cintura alta que combinan con sujetadores de aro, tops de cuello halter o incluso tops de escote Bardot, demostrando que, muchas veces, la mejor inspiración está en la hemeroteca de las grandes divas.

Bikini bandeau Diva, de Calzedonia (40 euros)

Bikini bandeau. Calzedonia

Braguita Diva, de Calzedonia (25 euros)

Braguita. Calzedonia

Pero además de enamorarnos del bikini, nos hemos quedado en shock y muy tristes con todos los comentarios de mujeres hablando de un supuesto retoque fotográfico y criticando estas fotografías de Vicky Martín Berrocal. Porque si las críticas al cuerpo de una mujer ya son terribles, más aún cuando vienen de otras mujeres.