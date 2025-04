Nuria Roca se ha comprado en H&M la falda denim evasé que necesitamos todas esta primavera

Las faldas vaqueras que llegan hasta los pies se convirtieron el año pasado en la tendencia inesperada que ahora Nuria Roca nos hace recuperar esta temporada, así lo estipulan famosas como Elsa Hosk, Noémi Merlant en Venecia o el street style de Copenhague. Las faldas de este tipo fueron toda una constante en los años 90 tardíos y comienzos de los años 2000, y ahora han vuelto a nuestro armario para quedarse a vivir con nosotros por un largo tiempo. Es decir, que si aún no tienes una, te avisamos que te va a hacer falta para marcarte lookazos de primavera como el deNuria Roca en 'El Hormiguero'.

Si Tamara Falcó ha optado por la camisa blanca más eterna, la presentadora valenciana lo ha hecho por este look con falda denim evasé de H&M, jersey rojo y botas altas. La falda tejana hasta los pies se ha ganado la condición de indispensable de la temporada gracias a numerosas famosas, y especialmente a golpe del street style danés, donde ha sido una de las prendas más repetida por las asistentes. Precisamente, las insiders escandinavas han venido a recordar que, si bien muchas prometimos no llevar de nuevo este tipo de faldas largas de marcado acento boho, ofrecen más opciones de las que pueda parecer a primera vista y que, combinadas de la manera adecuada, pueden ser una prenda perfecta para looks de oficina como ha hecho ahora Nuria Roca.

El look de abril de Nuria Roca

Evasé es un término que proviene del francés y cuyo significado es falda ancha. El corte evasé marca la cintura pero no las caderas. Por tanto, es un corte de vestido perfecto para marcar la cintura y hacerla más estrecha y además disimular trasero y caderas anchas. Y así es la falda vaquera que Nuria Roca se ha comprado en H&M por 35 euros, y que no puede sentar mejor.

Falda evasé denim de H&M (34,99 euros)

Falda evasé. H&M

Se trata de esta falda larga en denim de algodón rígido con botonadura frontal. Modelo evasé con costura decorativa bajo la cadera y bolsillos delante y detrás.