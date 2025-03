Las New Balance grises de Amelia Bono son las zapatillas que combinan con todos tus looks

Amelia Bono lo tiene claro, las zapatillas New Balance siguen siendo el calzado del invierno y no nos las vamos a quitar hasta en primavera. Pero como no hay día que la hija de José Bono no nos cree una nueva necesidad de moda, y este fin de semana lo ha vuelto a hacer dejando claro que necesitamos unas zapatillas New Balance grises como las que ella y Vicky Martín Berrocal no se han quitado en todo el invierno. Y para muestra, este Stories, donde nos ha dejado su look.

No hay zapatillas que amen más las chicas que más saben de moda que unas zapatilla New Balance y como no, entre esa lista tenía que estar Amelia Bono que por algo es una de las españolas mejor vestidas del año pasado y también ha empezado este 2025 pisando fuerte. Porque aunque todas se decanten por las Adidas Samba, hoy va a opción segura con estas zapatillas New Balance que son las más deseadas y agotadas por todas las insiders de moda.

Las zapatillas que aman las famosas

Por algo la elegimos como una de las españolas mejor vestidas en el pasado año. Y Amelia Bono no se las quita ni en casa. Las New Balance de padre de Amelia Bono también son las favoritas de Tamara Falcó. Con esta moda en auge, muchas han sido las amantes de la moda que se recurrieron a marcas tan míticas como Nike, Adidas o las clásicas Converse para hacerse con modelos que llevar mucho más allá de sus días libres. Sin embargo, desde que empezó la tendencia, parece que hay una marca que se ha coronado como la favorita en el mundo de la moda: New Balance.

El look de Amelia Bono. Instagram

Unas zapatillas en gris que la influencer ha combinado con jersey a tono de Massimo Dutti, jeans Levi's, y un cinturón a todo color que le trajo su hermana de un viaje. Un estilismo perfecto para los días que aún nos quedan de invierno, antes de empezar al primavera 2025.