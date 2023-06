Los pantalones de campana estampados de Nuria Roca son los que más estilizan a las mujeres 40+ para llevar a todos los eventos de verano

Aunque todas estábamos pendientes de los detalles que Tamara Falcó contó anoche en 'El Hormiguero' con 19 personas cosiendo su vestido de novia, el estilismo de Nuria Roca tampoco nos pasó desapercibido como pasa cada jueves. Porque ya sabemos que la presentadora valenciana es experta en lucir los looks más arriesgados y atreverse a jugar con la moda como ella solo sabe. Pero esta vez nada de arriesgar, Nuria Roca ha optado por un conjunto que podría llevar hasta Amelia Bono en su día a día y con el que nos ha robado el corazón. Y no solo por su maravilloso estampado, si no por el pantalón de campana de 'efecto tipazo' y que más estiliza. Uno de esos conjuntos de firma española que podemos llevar para ir al trabajo como Nuria Roca o para cualquier evento de junio, ya sea de noche o de día. Lo que está claro es que es perfecto para las mujeres de 40, y seguro que las mujeres de años que se han comprado la falda con volumen de Zara, también se atreverían a llevarlo.

No es la primera vez que Nuria Roca nos pone los dientes largos con su último look en tendencia para esta primavera 2023, y, lamentándolo mucho, sobre todo para nuestro bolsillo, no será tampoco la última. Porque sí, parece que estas prendas versátiles y preciosas a no poder más tendrán un papel esencial en nuestros mejores looks. Y no lo decimos nosotros, sino que lo acaba de confirmar Nuria Roca con la blusa estampada que le ha conquistado, que sin duda es la más bonita, favorecedora y elegante de toda la nueva temporada a juego con estos maravillosos pantalones.

Pantalón estampado floral rosa, de Mirto (220 euros)

Pantalones estampados. Mirto

Un pantalón largo de tejido elástico fluido ligeramente acampanado con cinturilla, pinzas y cremallera invisible en lateral a juego con la camisa que ha lucido Nuria Roca en 'El Hormiguero' en un total look de 10.