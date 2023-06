Nuria Roca marca tendencia y tiene claro que las mujeres 50+ van a llevar el top del bikini con traje a la calle este verano

Nuria Roca se ha vuelto a pasar el juego y ha salido de su zona de confort para arriesgar jugando con la moda un jueves más en 'El Hormiguero'. Porque no solo nos hemos fijado en Tamara Falcó y sus sandalias de novia, la presentadora valenciana se ha marcado un lookazo con un traje de lurex que ha combinado con un top de bikini dejando claro que las mujeres de 50 años van a llevar este verano así la prenda de baño más característica. Porque si el otro día nos enamoraba con los pantalones de lino o Pilar de Arce con el conjunto de lino, y Ana Obregón con su vestido de vuelta a España, hoy es Nuria Roca arriesgando como siempre, y tanto nos gusta, con sus looks. Y no lo decimos solo nosotras, si no también todas sus seguidoras de Instagram que no dejan de preguntar de donde es cada prenda.

Que las mujeres de 50 años se han convertido en una gran fuente de inspiración es un hecho y ejemplo de ello es Nuria Roca cada jueves en 'El Hormiguero' que nos inspira con sus looks más elegantes pero siempre casuals, y lo mejor, siempre con prendas low cost que todas podemos copiarle. Porque si el lino y los pantalones blancos son un must en el armario de las mujeres que más saben de moda, hoy es Nuria con el top de bikini que se lleva con traje. Esta vez, Nuria Roca ha elegido un total look de la firma de baño española 'Bo Star' formado por pantalón, chaqueta y top de bikini. Todo el conjunto está confeccionado en un precioso tejido de lurex, pero la mala noticia es que tanto la blazer como el pantalón están agotadísimos. Eso sí, Nuria Roca nos ha dado la inspiración para sacar el bikini a nuestros looks de calle este mes de junio.

¿Quién se atreve a copiarle el look a Nuria Roca? ¡Nosotras sin dudarlo!