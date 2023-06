Todos los detalles del vestido de novia de Tamara Falcó en el que ya están trabajando 19 personas

Tamara Falcó nos ha vuelto a revelar muchos detalles de su vestido de novia para su boda con Íñigo Onieva. Y es que la cuenta atrás para el esperado 8 de julio ya está en marcha, y ahora sí que el vestido de novia de Tamara Falcó tiene el visto bueno de Isabel Preysler no como pasó con el de Sophie et Voilà. Nada más sentarse, el presentador le preguntó cómo iban las pruebas después de su último viaje relámpago a Estados Unidos. "Sí, he estado con mi madre en Nueva York. Hemos vuelto hoy, es una ciudad que nos encanta y el vestido está quedando súper bonito", explicaba Tamara Falcó. "19 personas están trabajando en los encajes de mi vestido. Eso me dijo Wes (Gordon). A mí también me ha impresionado muchísmo y estoy superagradecida a todo el equipo de Carolina Herrera porque están haciendo lo imposible por terminar este vestido en un mes", ha explicado la marquesa de Griñón a Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

"Ver un vestido hecho ha sido una gozada. Espero que cumpla las expectación porque luego nunca se sabe, pero, claro, para gustos los colores. ¿Sabes qué es muy raro? Verte vestida de novia. Es raro ser de repente tú esa persona, con todo lo que supone. Es rarísimo. Veía la imagen y decía: 'Soy la novia'. Es la sensación de que todo se está haciendo real, algo que hasta ahora no había sentido", nos ha contado Tamara Falcó en 'El Hormiguero' a menos de un mes para su boda con Íñigo Onieva.

Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. El Hormiguero

¿Cómo será el vestido de novia de Tamara Falcó? Recordamos que en su documental de Netflix dejó claro que sería de Carolina Herrera. Si habéis visto ‘La Marquesa’ en Netflix tendréis claro que el vestido de novia de Tamara Falcó será de Carolina Herrera, después de su visita a Nueva York donde Tamara afirmó que sus vestidos de novia favoritos eran los de Carolina Herrera, mientras visitaba la tienda junto a Isabel Preysler con cara de pocos amigos. Y los vestidos de novia de Carolina Herrera son perfectos para una novia clásica porque presenta modelos clásicos, como los de corte princesa con voluptuosas capas de tul, o diseños vanguardistas: faldas lisas y escotes cuadrados o palabra de honor. Vestidos de novia de Alta Costura pensados para las mujeres que aman la elegancia atemporal como Tamara Falcó.