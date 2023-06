Nuria Roca se ríe del pasado de su compañero y marido, Juan del Val, en 'La Roca': ''Parece el Lute''

Recordar el pasado a veces puede causar, más que un dolor de cabeza, unas carcajadas. Esto mismo ocurrió el pasado domingo, 11 de junio, en ‘La Roca’. El programa de Nuria Roca en laSexta quiso viajar tiempo atrás para recordar cómo fueron las primeras veces en la pequeña pantalla de algunos rostros conocidos del panorama televisivo español. Desde Pablo Motos pasando por Juanra Bonet, Elsa Pataky y Jaime Cantizano,

Tras recuperar los castings de estas celebridades, llegó el turno de uno de los colaboradores estrella del programa, Juan del Val. El escritor, y también marido de la presentadora, tuvo que enfrentarse a ver las imágenes de su primera vez en televisión. “¿A quién le sale bien su primer casting?, ¡A nadie!”, soltaba Nuria Roca al inicio de la sección para reconocer que ‘’todos están un poquito mejor con los años’’.

‘’Bueno, a ver… todos todos todos, no lo sé’’, le respondía uno de los colaboradores mientras anunciaba la primera vez de del Val en Antena 3 Televisión. El madrileño no imaginaba que se convertiría en el protagonista mostrándose perplejo al ver que su espacio de trabajo recuperaba las imágenes de un Juan del Val 10 años más joven. Estas imágenes eran de 2014, en ‘Espejo Público’ donde el escritor hacía de las suyas criticando el peinado de Susanna Griso. ‘’¡No me digas!’’, espetaba sorprendido del Val.

A pesar de que el madrileño de 52 años se convertía en el protagonista, de nuevo, el comentario y las risas de la presentadora del espacio no pasaron desapercibidos. ‘’¡Pero si es el Lute!’’, soltaba de golpe la valenciana con sorna. Tras volver al pasado, el escritor no dudó en bromear al respecto sobre aquellos años además de justificar porque se metió con el peinado de la presentadora de las mañanas de Antena 3. ‘’Era cuando tenía Twitter… me da mucha alegría. Cuando estábamos en la radio puse ese tuit porque me parecía que Susanna Griso, que es absolutamente maravilla, llevaba el flequillo un día así, otro día así...”, concluía.