Los pantalones más anchos de Isabel Díaz Ayuso en el Día de Madrid en Fitur 2024 son tendencia (y estilo) para las mujeres de 40 años

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a FITUR 2024 esta mañana de viernes, eso sí, esta vez sin la Reina Letizia . O lo que es lo mismo, no tenía que medir tanto su vestuario, por no tener miedo a coincidir con la monarca. Pero otra vez con el pantalón como gran protagonista de su estilismo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recogido el Premio al Mejor Estand de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en la categoría de Instituciones y Comunidades Autónomas, concedido al espacio que comparten la Administración autonómica y el Ayuntamiento de la capital en el Recinto ferial de IFEMA hasta este domingo. Con una superficie de 1.448 metros cuadrados, alberga los principales atractivos de la oferta turística en la región de forma innovadora. En esta edición, y como novedad, los visitantes pueden realizar un recorrido expositivo interactivo a través de nueve pantallas de gran formato que muestran los diferentes recursos con los que cuenta la geografía madrileña. Pero sin duda, el look de Ayuso es el que le van a querer copiar las mujeres de 40 años.

Si el otro día Isabel Díaz Ayuso repetía sus pantalones pareo de marca española, hoy lo ha hecho con estos pantalones de lo más anchos con los que ha marcado de nuevo estilo en su visita a FITUR. Los pantalones anchos o wide leg aún tienen reinado para rato. Precisamente, los pantalones más cómodos del armario son también la apuesta predilecta de las estilistas y expertas en moda para este invierno, y Ayuso lo tiene claro. La mejor prueba de que los pantalones anchos son los pantalones más importantes del invierno se ha encontrado, sin embargo, en el street style de Nueva York, Londres, Milán y París.

Ayuso y Almeida participan en la celebración del Día de Madrid en Fitur 2024 Alberto Ortega Europa Press

Unos pantalones anchos que Isabel Díaz Ayuso ha combinado con un body de tirantes y una chaqueta larga en color marrón y de ante.