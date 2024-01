Isabel Díaz Ayuso y el pantalón pareo satinado con el que no ha querido eclipsar a Letizia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha acompañado esta mañana a los Reyes durante la inauguración de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2024, la primera cita anual global para profesionales y viajeros, que se prolongará hasta este domingo y donde la región promocionará sus principales atractivos turísticos y el estilo de vida que la caracteriza para seguir atrayendo turismo de calidad. Un año más, Ayuso no ha faltado a su cita junto a los Reyes y el turismo en Madrid. Una ocasión más para analizar los looks de la presidenta madrileña y de la Reina Letizia después de su última aparición juntas, las dos de rojo y en las que Isabel Díaz Ayuso no se se quitó su capa blanca para no robarle el protagonismo a la monarca. Eso sí, hoy sin coincidencias. ¿Se habrán puesto de acuerdo?

Si ayer Isabel Díaz Ayuso apostaba por su jersey de rebajas en rojo y rosa y un plumífero para anunciar la llegada de la Fórmula 1 a España, hoy en FITUR ha recuperado el pantalón pareo satinado de firma española que estrenó la semana pasada. Se trata del pantalón pareo que estrenó la pasada semana para una noche de mujeres de la firma española Panambi. Un diseño de tiro alto, diseño de estilo pareo con dos paneles de tejido sueltos y bajo asimétrico con acabado curvo. Lo mismo, puedes comprarlo en la shop por 160 euros de la talla 34 a la 42. Esta vez no lo ha lucido con la blusa a juego, si no con un jersey negro.

Inauguración oficial de Fitur 2024 Chema Moya Agencia EFE

El pasado año, Isabel Díaz Ayuso optó por una falda de piel con vuelo, cinturón y jersey de cuello alto para derrochar estilo en la feria de turismo en IFEMA. La extraordinaria recuperación del sector turístico a nivel mundial tendrá su reflejo un año más en la feria de turismo internacional Fitur 2024 que se celebrará en Madrid esta semana, y a la que no ha querido faltar Ayuso y los Reyes.