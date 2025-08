Paula Echevarría arrasa en una fiesta cubana con el conjunto floral más estilizador para las mujeres +40

Paula Echevarría lo ha vuelto a hacer. La actriz y reina indiscutible del estilo veraniego ha sorprendido con un look de diez para una fiesta de cumpleaños con temática cubana, en el que apostó por un conjunto floral de top y falda con volantes que es puro caribe, pura tendencia… y pura inspiración para cualquier noche de verano.

En su última publicación, Paula compartió una imagen junto a su amiga —que también deslumbró con un conjunto de Fetiche Suances—, pero todas las miradas se las llevó ella. Su elección de estilismo fue tan acertada que podríamos decir que su look fue el auténtico “ritmo” de la noche. Una vez más, Paula demuestra que tiene el radar afinado para las tendencias. Su look cubano no solo es ideal para este tipo de celebraciones, sino que también se convierte en una inspiración total para cenas de verano, fiestas en la costa o escapadas con amigas. Lo mejor: es un conjunto versátil que puedes lucir junto o por separado, dependiendo del plan.

El conjunto floral que vas a querer en tu maleta de agosto

Alejándose del clásico vestido, Paula Echevarría apostó por un dos piezas tan estiloso como favorecedor: un top palabra de honor entallado, que deja los hombros al aire, realzando la parte superior del cuerpo, y una falda larga con volantes, abertura lateral y mucho movimiento, todo en un estampado floral exuberante en tonos rojizos y crema.

El look de Paula Echevarría. @pau_eche

El conjunto pertenece a la firma Fetiche Suances y está pensado para brillar bajo las luces de cualquier fiesta veraniega. Los volantes en cascada de la falda le dan ese efecto “salsero” que tanto encaja con la temática cubana, mientras que el top ajustado aporta estructura y equilibra el look con un toque sexy pero elegante.

Los accesorios, clave del estilismo

Como es habitual en. Apostó por unas sandalias de plataforma en nude, que alargan visualmente las piernas sin restar comodidad, y lució dos bolsos a juego con la vibra del conjunto: un minibolso blanco de Celine con el logo dorado en bandolera y otro bolso rojo en mano, perfecto para añadir contraste y energía. El pelo suelto con ondas, maquillaje glow y una sonrisa más brillante que una guayabera en una boda tropical completaron un outfit perfecto para una noche de música, calor y amistad.