Paula Echevarría presume de tipazo en su pueblo de Asturias con el bañador que sienta de maravilla a las mujeres +40

Paula Echevarría ha arrancado oficialmente sus vacaciones de verano en su querido Candás (Asturias) y lo ha hecho presumiendo de tipazo y estilo desde la toalla. La actriz ha compartido una imagen en la que aparece tomando el sol con un bañador que ya es objeto de deseo: un diseño de la firma española Ysabel Mora que reúne elegancia, comodidad y ese puntito sexy que favorece a todas, especialmente a las mujeres de más de 40 años.

Este verano 2025, los bañadores se consolidan como la prenda estrella del beachwear, desbancando incluso al bikini. Triunfan los diseños asimétricos, con escotes diferentes y detalles que marcan la diferencia como flores en relieve, drapeados o volantes estratégicos. También destacan los tonos neutros como el blanco, marfil o arena, perfectos para resaltar el bronceado, así como los tejidos con efecto moldeador que estilizan la silueta sin renunciar al confort. En resumen, los bañadores ya no son solo para nadar: son la opción más sofisticada y favorecedora para pisar la playa con estilo.

El bañador de Paula Echevarría en Candás

El modelo elegido por Paula Echevarría es un bañador asimétrico en tono marfil, con un espectacular detalle de flor 3D en el hombro, que estiliza visualmente y aporta un toque sofisticado sin caer en lo recargado. Un diseño que realza la figura gracias a su patrón estructurado, con sujeción y tejido adaptable, ideal para quienes quieren sentirse guapas, seguras y cómodas tanto en la playa como en la piscina.

Paula Echevarría en bañador. @pau_eche

Para completar el look, Paula ha apostado por un sombrero tipo bucket de crochet multicolor, gafas blancas retro y una gran sonrisa, demostrando que el estilo no entiende de edades ni de filtros. Su elección no solo ha enamorado a sus seguidores, sino que también confirma que los bañadores con detalles florales son la gran tendencia de este verano.

Paula Echevarría en bañador. @pau_eche

Disponible por menos de 40 euros, este diseño de Ysabel Mora se posiciona como el bañador perfecto para mujeres que buscan diseño y funcionalidad sin renunciar al glamour. Paula, una vez más, marca el camino.