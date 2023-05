Paula Echevarría saca su lado más hippy con un conjunto que será tu comodín perfecto con taconazos para cuando no sepas qué ponerte

Paula Echevarría nos deja con la boca abierta a diario con sus combinaciones más infalibles de cara a esta primavera 2023. No hace falta decir que la actriz, que ya hizo su primer posado del año con un bañador muy original con manga corta y que llevan las mujeres surferas, es una de nuestras referentes de estilo que nos da sin parar ideas magníficas para ser las mejores vestidas en cada ocasión: desde un traje amarillo 'efecto tipazo' de Primark muy sofisticado que combinó con sandalias planas hasta el traje crop que llevó con zapatillas blancas. Parece que a Paula Echevarría le apasiona la idea de llevar total looks, tanto o más que a la Reina Letizia, que brilló con luz propia en la coronación de Carlos III. Y lo decimos porque en su cuenta de Instagram, donde supera los 3,6 millones se seguidores, nos ha sorprendido sacando su lado más hippy con un conjunto que será tu comodín perfecto con taconazos para cuando no sepas qué ponerte. A grandes problemas, soluciones aún mayores en un suspiro de la mano de nuestra celebrity favorita.

En concreto, este conjunto que es la última compra de Paula Echevarría es de la firma Zeynep Tosun y está integrado por una falda 'mini' y un top de tirantes en color beige, ambas piezas bordadas. La influencer ha completado el look en tendencia con una opción que se aleja de la comodidad y que las mujeres suelen incluir en sus combinaciones, como ha hecho hoy mismo Vicky Martín Berrocal con unas zapatillas blancas que se ha puesto para lucir la chaqueta bomber viral casi agotada. Pero, Paula Echevarría ha preferido subirse a sus taconazos de confianza, negros y elevados, para sacar su lado más hippy con el conjunto que ya nos ha robado el corazón.

Anatonlian Dust Top, de Zeynep Tosun (220 euros)

Top bordado de Zeynep Tosun. Zeynep Tosun

Anatonlian Dust Skirt, de Zeynep Tosun (420 euros)

Falda bordada de Zeynep Tosun. Zeynep Tosun

Porque si estabas buscando una combinación original y relajada para nuestros próximos festivales, el conjunto de Paula Echevarría es perfecto.