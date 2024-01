Pedro Sánchez es todo un influencer y agota el abrigo español más calentito que también llevan los futbolistas

Pedro Sánchez nunca dejará de sorprendernos, y ahora también como todo un influencer con sus looks. Si estamos acostumbradas a que Isabel Díaz Ayuso o Yolanda Díaz creen escuela con sus estilismos, ahora es el Presidente del Gobierno el que acaba de agotar este abrigo de marca española que llevan los futbolistas y es perfecto para no pasar frío este invierno. Pedro Sánchez se reunió el martes con el consejero delegado de CiscoSystems, Chuck Robbins. El encuentro tuvo lugar en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, por lo que trasladarse a territorio suizo implicaba exponerse a temperaturas muy inferiores a las de la Península. Pero Sánchez no ha querido pasar frío con su traje o los abrigos de paño más elegantes a los que nos tienen acostumbrados los políticos, y ha metido en su maleta este plumífero de marca española que es como salir con el nórdico a la calle. ¿Lo más fuerte? Que ha conseguido agotarlo. Influencer Pedro Sánchez, lo vamos a llamar ahora.

Se trata de un abrigo largo estilo plumas para hombre de la marca Joma que tan solo cuesta 88 euros, o lo que es lo mismo, un precio 'low cost' para lo que pueden llegar a costar este tipo de prendas. El abrigo de Pedro Sánchez cuenta con una capucha, y además, el interior de este anorak está forrado con tejido polar para aislar aún más el frío y aumentar así la calidez y el confort. O lo que es lo mismo, el Presidente del Gobierno no va a pasar nada de frío en Suiza.

Anorak Islandia III, de Joma (88 euros)

Abrigo de plumas. Joma

Un abrigo con el que Pedro Sánchez ha causado furor desde Davos y ya ha conseguido agotar en todas las tallas, menos en la 12 y en XS.