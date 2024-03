¿Piel grasa? No por eso tiene que dejar de usar crema hidratante, y estas son las mejores

Si tienes la piel de tu rostro grasa puede que pienses que no te hace falta hidratarla con una buena crema hidratante, pues esta se adherirá a tu piel y dejará una película grasa en tu rostro y saldrán granitos. Nada más lejos de la realidad, este mito es completamente falso. Es muy importante que tengamos una crema hidratante apto para nuestro tipo de piel, tengas la piel que tengas (seca, mixta y grasa) y la incluyas en tu neceser de cuidado facial cada día, tanto de noche como por las mañanas antes de aplicarnos el maquillaje. Este paso es esencial, pues, siendo constante, conseguirás equilibrar tu tipo de piel pues, si tu piel es grasa, las cremas hidratantes específicas para este tipo de piel consiguen aportarle a tu rostro una serie de beneficios con las que esta se verá hidratada, jugosa y no grasa. Por ello, es importante que acudas a una buena dermatóloga o una experta en belleza que te haga un estudio de tu piel y sepas guiarte para devolverle a tu piel su brillo natural. Sabemos que aplicar una buena crema hidratante es esencial en nuestro día a día, y es que, es muy importante que nos hagamos con una buena rutina de cuidado facial tanto por la mañana como por la noche, aunque debemos hacer hincapié antes de dormir, pues, durante la noche, nuestra piel se regenera, se hidrata y descansa. Por la mañana, nos levantaremos con una piel perfecta si llevamos a cabo esta rutina con los productos indicados para nuestro tipo de piel.

Existe una gran variedad en el mercado de cremas hidratantes aptas para pieles grasas. También es muy importante que, una vez a la semana (o cada vez que lo necesites, aunque sin excederse), te exfolies el rostro con un buen exfoliantefacial haciendo círculos con tus manos. Una vez hecho este paso, notarás tu piel mucho más limpia, ya que este ayuda a la regeneración celular de la piel y limpia poros e impurezas. Lo siguiente será, además de aplicar un sérum de vitamina C y contorno de ojos, embadurnarnos de crema hidratante. Cada quien usará su crema hidratante favorita acorde a su tipo de piel, así que, si tienes la piel grasa, no olvides que también debes de aplicarla dos veces al día para que no solo tu maquillaje se adhiera mejor, sino para que tu piel luzca hidratada, jugosa y brillante. Sin más, te enseñamos algunas de las mejores cremas hidratantes para las chicas con piel grasa.

Effaclar hidratante piel grasa, de La Roche-Posay (14,95 euros)

Crema hidratante piel grasa La Roche-Posay

Gelcream de agua de uva hidratante, de Caudalíe (26,90 euros)

Gel cream de agua Caudalíe

Ultra facial crema facial hidratante, de Kiehl's (22,98 euros)

Crema facial Kiehl's

Gel-crema hidratante larga duración, de Clinique (27,50 euros)

Crema hidratante Clinique

Ahora sabes que, si tienes la piel grasa, debes incluir una crema hidratante especial para tu tipo de piel en tu rutina de cuidado facial y aplicarla tanto por las mañanas como por las noches antes de irte a dormir.