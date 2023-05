La guía definitiva para saber cómo cuidar tu piel grasa este verano

El cuidado de la piel es un paso fundamental en nuestro día a día y, por ello, es esencial que tengamos una rutina de skin care que aúne todos aquellos productos especializados según nuestro tipo de piel. Son muchos los productos de belleza que hay en el mercado de la cosmética y es cada cual tiene unos componentes que nos nutren e hidratan, aportando ese toque de luminosidad y 'efecto buena cara' que todas queremos conseguir. Sin embargo, con la llegada de la primavera y las altas temperatura, puede que nuestra piel se vuelva un poco más grasa, pero eso no significa que debamos dejar de hidratarla en profundidad, tanto de día como de noche. Es más, debemos de nutrirla aún más, ya que los rayos del sol son más fuertes y nuestra piel sufre aún más, por lo que es esencial que, además de aplicarnos el spray protector solar, el cual es esencial y que podemos volver a reaplicar incluso con maquillaje, usar una crema hidratante ligera pero que nutra en profundidad nuestra piel. Si nuestra piel es grasa, no te preocupes, pues existen productos cosméticos oil free, que, pese a que no solucionan el problema, pues el exceso de sebo en la piel puede ser producido por causas genéticas y hormonales, estos productos evitan a que tu piel vaya a peor, regulando a la producción de brillos de forma temporal. Entonces, ¿qué productos van mejor para que tu piel grasa se mantenga hidratada y nutrida? Los aceites no comedogénicos.

Llevar una buena rutina de limpieza y cuidado de la piel grasa es esencial para que nuestro rostro esté hidratado e iluminado. Por ello, es esencial que nos hagamos con un buen limpiador facial , pues solo así evitaremos la aparición de granitos, microquistes y otras imperfecciones que puedan aparecer en nuestra piel. Otro paso muy importante que debemos llevar a cabo dos veces a la semana -si tenemos la piel grasa- es exfoliarnos la piel a fin de eliminar las células muertas que obstruyen los poros, permitiendo así que penetren mejor los activos. ¿Cómo exfoliarnos la piel de nuestro rostro? Sobre la piel seca, aplica tu exfoliante favorito con movimientos circulares. El producto estrella que nos permite relajarnos es la aplicación de una mascarilla que se adapte a nuestras necesidades y tipos de piel, y es que este paso es esencial para que nuestra piel se hidrate en profundidad. Como último paso, es momento de darle un chute de nutrición a nuestra piel y para ello es esencial que nos hagamos con un buen contorno de ojos, un sérum, como estos sérums de vitamina C y, para finalizar, una crema hidratante de nutrición intensa.

Las pieles grasas necesitan hidratación y nutrición como cualquier otra dermis. Por eso hay que tener especial cuidado con los activos secantes, ya que pueden deshidratar tu piel y provocar irritaciones. La solución está en los aceites no comedogénicos. Por ello, existen en el mercado productos con principios activos que son seborreguladores, pero, ¿cuáles son estos principios activos?

El ácido glicólico, el cual se usa para exfoliaciones químicas ya que su formulación hace que se eliminen aquellas células muertas de nuestro rostro. Este activo trata manchas, arrugas y acné.

El ácido hialurónico aporta un chute de hidratación a la piel y permite rellenar arrugas y obtener un efecto rejuvenecedor del rostro.

El ácido salicílico es, con diferencia, el mejor activo contra los granitos, pues proviene de la corteza del sauce y penetra mejor en la piel, eliminando los puntos negros y granitos de manera más eficaz.

El retinol tiene la característica de transformar la piel debido a su poder antiedad y antioxidante, ayudando a la regeneración y el crecimiento de las células de la piel.

Te enseñamos los productos específicos más buenos que existen en el mercado para cuidar tu piel grasa este verano.

Gel limpiador facial espumoso, de cerave (7,70 €)

Gel limpiador facial espumoso Cerave

Exfoliante poreless, de Bareminerals (18,20 €)

Exfoliante poreless Bareminerals

Mascarilla facial, de Kiehl's (27,75 €)

Mascarilla facial Kiehl's

Sérum con Niacinamida y Zinc, de The Ordinary (5,99 €)

Sérum The Ordinary

Estos son algunos productos que nos ayudan a nutrir e hidratar nuestra piel grasa, así que toma nota de los consejos que te damos y hazte con estos productos.