Descubre cómo deshacerte de los puntos negros de manera natural

Los puntos negros son la parte visible de un exceso de sebo, una sustancia grasa producida por las glándulas sebáceas en nuestra piel. Esta sustancia tiene como función lubricar la piel e impedir que las bacterias penetren en la epidermis. Sin embargo, en las pieles grasas y mixtas, la producción de sebo puede ser excesiva, lo que resulta en la formación de puntos negros, espinillas y otros problemas de la piel.

Por eso, los puntos negros aparecen particularmente en las partes del cuerpo que tienen una alta concentración de glándulas sebáceas. Esto incluye la 'zona T' del rostro (frente, nariz y mentón), aunque también pueden aparecer en el torso, los hombros y la espalda, más a menudo en los hombres que en las mujeres.

Existen varios factores que pueden influir en la aparición de los puntos negros. Estos incluyen cambios hormonales, que pueden aumentar la producción de sebo, el estrés y las preocupaciones, un estilo de vida poco saludable y la herencia genética. Además, cuando estos puntos negros son recurrentes o demasiado frecuentes, puede ser un indicativo de que necesitamos renovar nuestra rutina de cuidado de la piel:

Limpieza y exfoliación

Para evitar la formación de puntos negros, es crucial mantener una rutina de limpieza facial. Primero, es fundamental lavar la cara regularmente para eliminar el exceso de sebo, suciedad y células muertas que pueden obstruir los poros. Exfoliar la piel ayuda a eliminar las células muertas que pueden acumularse en la superficie de la piel y dentro de los poros. Para la exfoliación, puedes utilizar un exfoliante suave y eficaz, como los alfahidroxiácidos y betahidroxiácidos. Estos ingredientes ayudan a eliminar las células muertas y limpian en profundidad los poros, y también ayudan a eliminar la grasa y la suciedad.

Exfoliar la piel.

Hidratación

Es un error común pensar que la piel grasa no necesita hidratación. La grasa o sebo en la piel no es lo mismo que la hidratación. Una piel grasa correctamente hidratada puede lucir muy bien. Si omitimos el paso de la hidratación, puede haber un efecto rebote y se producirá más grasa. Cuando la piel está bien hidratada, se forma una barrera protectora contra factores externos agresivos como el sol, el viento, el frío o la contaminación, reduciendo la necesidad de producir más sebo para cumplir con esta función protectora.

Finalmente, es recomendable optar por cremas hidratantes no comedogénicas, es decir, que no obstruyen los poros de la piel. La mejor opción es el uso de hidratantes que contienen aceites vegetales. Estos aceites, usados en cosmética ecológica, se extraen de manera que no se altera la composición natural del fruto ni sus propiedades. A pesar de ser aceites, no dejan la piel untuosa u oleosa, sino que ofrecen beneficios nutritivos y ayudan a regular la producción de sebo.

Un estilo de vida saludable

Para tener una piel libre de puntos negros, es esencial llevar un estilo de vida saludable. Esto significa que necesitamos descansar bien. Un buen sueño permite que nuestro cuerpo y mente se renueven, lo que se refleja en una piel más saludable. Además, debemos beber suficiente agua. No solo ayuda a nuestro cuerpo a funcionar bien, sino que también hidrata nuestra piel, manteniéndola brillante y fresca.

Asimismo, evita tocar tu cara a menudo. Parece algo sencillo, pero al hacerlo, podemos propagar bacterias y aceites que podrían tapar los poros y generar puntos negros. El estrés también puede afectar nuestra salud, incluyendo la piel. Es importante buscar maneras de reducir el estrés, ya sea meditando, haciendo ejercicio, o simplemente tomando un tiempo para relajarnos.

Finalmente, un consejo a menudo olvidado es cambiar las fundas de las almohadas con regularidad. Estas pueden acumular bacterias, grasa y células muertas que pueden pasar a nuestro rostro mientras dormimos, lo que puede contribuir a la formación de puntos negros. Cambiarlas frecuentemente puede ayudar a prevenir esto.

Mujer mirando su rostro.

Por último, es fundamental recordar que, a pesar de todos los consejos y técnicas que podamos ofrecerte aquí, siempre es prudente y beneficioso consultar con un especialista. Un dermatólogo o un profesional del cuidado de la piel puede proporcionarte recomendaciones personalizadas y precisas para tratar y cuidar tu piel, lo que incluye la eliminación de los puntos negros. Cada individuo es único y, por lo tanto, el cuidado de la piel también debería serlo.