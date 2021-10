La crema de día favorita de las mujeres francesas consigue hidratar las 24 horas y vale para pieles grasas o mixtas

Copiamos el estilo del street style de Copenhague o las últimas tendencias que llevan las mujeres italianas en Milán. Al igual que imitamos su forma de vestir, es turno de copiar la rutina facial de las mujeres francesas. Después de incorporar la crema de día favorita y más venida en Francia, entenderás porque la piel de las francesas es la más envidiada. Al conocer cómo es su rutina facial y qué crema de día usan, te preguntarás por qué no has añadido este producto hace años.

La crema de día que siempre está en el neceser de viaje de las francesas contiene ginseng, café y aceites esenciales de menta. Estos tres ingredientes permiten proporcionar a la piel una auténtica hidratación desde por el día hasta la noche. ¿Cuál es la crema? Ginzing Glow Illuminating Hydrating Gel de la firma Origins. Solamente necesitas este cosmético para recuperar brillo o nutrientes después de la mascarilla.

CREMA DE DÍA HIDRATANTE CON ILUMINADOR (27,99 €)

Con esta crema, las francesas tienen una piel de estrella. Está dentro del top de ventas de Sephora, por la calidad que proporciona al momento y por el brillo que conseguirás. Por cierto, esta crema es iluminador. En otras palabras, que después de aplicar la crema de día tendrás un brillo natural e incluso podrás salir a la calle sin maquillaje.

Un aspecto muy importante y que tenemos que destacar de este producto es que tanto pieles mixtas o grasas, pueden usar el cosmético. Todo tipo de pieles necesitan un plus para despertar el rostro cada mañana.

¿Cómo es una buena rutina facial?

Si las mujeres coreanas tienen siete pasos en su rutina facial, las mujeres francesas solamente tienen uno si es por la mañana. Ellas dan mayor importancia a la noche. Como nos encantan los tutoriales de las chicas francesas. Hemos encontrado uno para un buen maquillaje y otro de cosmética.

Para el vídeo de cómo hacer una buena rutina de belleza tanto por el día o por la noche, la mejor es Alexandra Pereira. Lleva mucho tiempo viviendo en París y podemos afirmar, que es una auténtica parisina.

No pierdas el tiempo y busca desde ya la crema Ginzing Glow Illuminating Hydrating Gel de la firma Origins. Todavía está disponible en Sephora.

Ya verás el cambio que notarás a los pocos días y la vitalidad que tendrá tu piel. Incluso en esos días que no te puedes maquillar, usando esta crema tendrás brillo las 24 horas. Si todavía estás dudando y no quieres separarte de tus cremas clásicas, mira la siguiente reseña que hemos localizado en el perfil de Beauty Within. La experta en belleza tiene 2,48 millones de suscriptores en Youtube.