El primer lookazo del 2025 se lo ha marcado Vicky Martín Berrocal: conjunto de ante, guantes y botas altas

Empezamos a verlo en septiembre, y Vicky Martín Berrocal nos ha dejado claro que lo seguiremos llevando en este invierno 2025. Sí, estamos hablando del ante. Si te ha pillado el toro y no tienes una prenda de de este tejido, te interesará saber que una de las más en tendencia para este 2025 seguirán siendo las cazadoras de ante. Como ya vimos en las pasarelas a finales de febrero, este tejido va a estar por todas partes durante los próximos meses, uno de los motivos, su aire elegante, funcional y versátil, y es que este tipo de cazadoras quedan bien con todo tipo de prendas desde pantalones vaqueros hasta vestidos bohemios.

Un tejido con el que Vicky Martín Berrocal se ha marcado este lookazo de lo más glamuroso para volver a la rutina en Madrid tras las vacaciones de Navidad. Las que más saben de moda ya nos están dejando inspiración por doquier con la que se presenta como la cazadora más deseada de 2025, y es que no nos extraña para nada que este tejido haya vuelto con tanta fuerza si nos fijamos en las estéticas que más triunfarán este invierno 2025. Estamos hablando de la estética cowboy/western, en particular, así es, los estilismos con reminiscencias al lejano oeste van a ser uno de los grandes triunfadores de la temporada. Normalmente, estábamos acostumbradas a ver en las tiendas la típica cazadora de ante marrón por la cintura, pero este año como no podía ser de otra manera tenemos versiones para todos los gustos, clásicas, con flecos, con tachuelas, tipo bomber, blazer o incluso trench, no hay excusas para que no que encuentres una cazadora de ante que te guste.

Un look con cazadora y falda midi de ante que Vicky Martín Berrocal ha combinado de la forma más glamurosa, con guantes de piel negro, botas altas y bolso de Chanel.