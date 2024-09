Repasamos los vaqueros más relajados (y cómodos) con los que sobrevivir a la cuesta de septiembre

Septiembre no es el mes favorito de casi nadie. Vuelta a la rutina. Poner todo en orden para aquellos que volvemos a casa. O, simplemente, despedirte de tus vacaciones paradisiacas. Estas situaciones nos ocurren a todos, pero en términos de la moda es uno de los mejores momentos como punto de inflexión entre la temporada de primavera-verano y otoño-invierno. En resumen, podríamos decir que son las semanas en las que empezamos a empaquetar nuestras prendas más veraniegas para dar la bienvenida a aquellas aptas para la época de entretiempo. Simultáneamente, los grandes referentes de este sector ya nos están dando las directrices delas tendencias que más veremos en otoño, sobre todo: estampados de lunares, colores granates, estilo boho chic o cárdigans de punto extra grandes. Entre tantas 'nuevas modas' que se empezarán a introducir en nuestro fondo de armario, debemos hacer mención a una que está pasando desapercibida, pero que ya está triunfando entre las celebrities internacionales (como Bella Hadid o Hailey Bieber), hasta en los looks de laReina Letizia. Estamos hablando de los vaqueros relajados, aquellos que se caracterizan por ser de tiro alto, corte recto y ligeramente holgados, así como más largos en el bajo. Además de ser uno de los vaqueros que mejor sientan a la silueta o que más personalidad tengan en los estilismos, son súper cómodos para cualquier ocasión, como para las personas que trabajan ocho horas sentadas en una oficina.

Los relaxed jeans no son la novedad de la temporada, pero sí que se están empezando entre las editoras de moda porque su fit es el que ofrece una estética más relajada y effortless. Es decir, como si no te hubieras comido la cabeza tantas horas para conseguir tu look (pero, en verdad, sí). En el caso de que todavía no tengas ni un modelo en tu fondo de armario, lo más recomendable es que comiences con los básicos en denim con un color medio, como puedes encontrar enZarao Stradivarius. En cambio, si te consideras la más arriesgada, puedes probar con uno de los estampados que más llevaremos este otoño, como es el estampado de leopardo, o con detalles en forma de estrella en los laterales del vaquero que Mango acaba de lanzar (y que tiene todo el pronóstico de agostarse en breves).

Vaqueros relajados en tono claro, de Zara (30 euros)

Vaqueros relajados al estilo globo, de Stradivarius (30 euros)

Vaqueros relajados en gris jaspeado, de Bershka (30 euros)

Vaqueros relajado estampado animal, de Pull&Bear (36 euros)

Vaqueros relajados con detalle costuras, de H&M (40 euros)

Vaqueros con detalle de estrella en los laterales, de Mango (50 euros)

Los vaqueros relajados serán los que todas llevaremos en nuestro día a día y, sobre todo, para trabajar. Ahora que las marcas españolas low cost están empezando a lanzar todos los modelos, es el momento perfecto para que llegues al otoño con todo previsto.