La Princesa Leonor se va de noche de chicas con sus amigas por Zaragoza con el pantalón de piel más cañero y zapatillas

Las princesas también se van de fiesta con amigas, y la Revista ¡Hola¡ nos trae este miércoles en quiosco las primeras fotografías de la Princesa Leonor fuera de la Academia Militar de Zaragoza con un grupo de amigas tomando algo en una terraza. Una salida que tuvo lugar el pasado 1 de diciembre con su "pandilla militar" y en la que no hemos podido dejar de fijarnos en ellook de Leonor fuera de protocoles y de actos oficiales. Como una chica más de 18 años, tomando algo con sus amigas, con un look casual y moderno, antes de volver a las once de la noche a la Academia Militar. Porque si los pantalones de piel son tendencia, el estilismo de la Princesa Leonor es el que le copiaría hasta su prima, Victoria Federica .

Porque la Princesa Leonor ha optado por un look casual, cómodo y en tendencia para esta noche de chicas. Para la ocasión podemos ver a la hija de los Reyes con unos pantalones de piel anchos, zapatillas blancas, abrigo de paño negro y una bufanda blanca para no pasar frío. Y en las fotografías que se la ve sin el abrigo, podemos ver a la Princesa con un jersey básico debajo, su rubia melena suelta mientras habla por el móvil.

Estas últimas semanas hemos podido ver como los rostros más aclamados de la red elegían pantalones de cuero (joggers, bermudas, leggings, de estilo paperpag...), para sus looks dejándonos algunas opciones ideales como inspiración. Y la Princesa Leonor también ha caído rendida a esta tendencia.