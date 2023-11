Con vestido negro, pulseras y pendientes del joyero real: este ha sido el look de la Reina Letizia en el cumpleaños privado de Leonor

Aún seguimos de resaca real, no os lo vamos a negar. Y no de irnos de fiesta de Halloween como la mayoría de españoles, si no del día de trabajo que vivimos con el histórico marte de mayoría de edad y jura de la Constitución de la Princesa Leonor. Y aquí estamos de nuevo, en festivo, para contaros lo único que de momento hemos podido ver de los looks de la fiesta de cumpleaños privado de la Princesa Leonor. Aunque no hay fotografías oficiales, ni hemos podido ver a la protagonista, si hemos podido observar parte del look de la Reina Letizia al llegar al Palacio de El Pardo, y después al marcharse, conduciendo ella misma y con la Infanta Sofía de copiloto. Parece que el dress code era negro, porque las dos iban vestidas del mismo color, aunque la Reina Letizia con un vestido sin mangas, para mostrar sus trabajados brazos como a ella le gusta y además, abriendo el joyero real y dejando la austeridad de la mañana a un lado.

A las 20 horas del martes, el Palacio Real de El Pardo se convertía en el testigo mudo de la fiesta privada del 18 cumpleaños de la Princesa Leonor. En uno de los saludos habituales que ha realizado desde el interior del coche la Reina Letizia para saludar a los ciudadanos que los esperaban a las puertas, se le ha podido ver la muñeca, en la cual llevaba las famosas gemelas de Cartier. Estas fueron incluidas en el pasado por la Reina Victoria Eugenia entre las llamadas ‘joyas del pasar’. Pero no solo las pulseras, también los pendientes que también pertenecen a las denominadas ‘joyas del pasar’ de la reina Victoria Eugenia.

La Reina Letizia conduciendo su propia vehículo junto a la Infanta Sofía. Gtres

La Reina Letizia llegando a la fiesta de la Princesa Leonor. Gtres

Doña Letizia estrenó este cuarteto de joyas de los Borbones, el par de pendientes y los brazaletes, la noche del 22 de febrero de 2017, durante la cena de gala ofrecida en el Palacio Real de Madrid en honor del entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri, y su mujer, Juliana Awada, y ahora los ha vuelto a lucir en el cumpleaños privado de la Princesa Leonor. El término joyas de pasar lo acuñó doña María de las Mercedes de Borbón, madre del rey Juan Carlos, para referirse a las alhajas que su marido, don Juan de Borbón, había heredado de su madre, la reina Victoria Eugenia.