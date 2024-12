La Reina Letizia se corona como la más elegante con un vestido negro de gala de Max Mara en la cena de gala en el Palacio de Quirinal

Los Reyes de España se encuentran de viaje de Estado en Italia. En estos primeros dos días en Roma, Don Felipe VI y Doña Letizia han tenido una agenda repleta de actos institucionales. Esta mañana han sido recibidos con grandes honores en el Palacio de Quirinal y han almorzado con Giorgia Meloni, la Primera Ministra italiana. Esta noche tendrán lugar el colofón final de su primera parte de su visita en Roma con una cena de gala en el Palacio Quirinal junto al Presidente de la República, Sergio Mattarella. Mañana, los Reyes se trasladarán a Nápoles y finalizarán su viaje de Estado por Italia después de que Don Felipe VI sea nombrado doctor "honoris causa" por la Universidad Federico II de Nápoles.

Durante todo el viaje de Estado, Doña Letizia ha derrochado estilo y glamour en cada uno de sus actos. Para la cena de gala en el Palacio de Quirinal, la Reina de España ha deslumbrado con un impresionante vestido de gala negro de la firma Max Mara. Se trata de un diseño sin mangas de seda, falda de raso brillante cortado al bies y drapeado en el hombro. Como complementos, Doña Letizia ha lucido las pulseras gemelas del lote del pasar de Cartier, unas de sus joyas favoritas, y unos pendientes de la firma suiza De Grisogono.

Don Felipe VI y Doña Letizia en la cena de gala durante su viaje de Estado en Italia Gtres

En la cena de gala de su último viaje de Estado a Italia en 2021, Doña Letizia lució un impresionante vestido negro con escote de corazón y tirante ancho de Giorgio Armarni. Como complementos, joyas brillantes y la tiara Rusa, realizada en platino, perlas y diamantes.

La reina española Letizia Ortiz durante una cena de gala en el Palacio Real, en Madrid, con motivo del viaje oficial del presidente de Italia a España, en Madrid el martes 16 de noviembre de 2021. Chema Clares GTRES

En esta ocasión, Doña Letizia no ha lucido tiara por un motivo de peso y que tiene que ver con la Reina Sofía. La madre de Don Felipe VI puso una norma que la Reina ha cumplido desde que Don Felipe VI se proclamó Jefe de Estado: no utilizar ninguna de las diademas del joyero de pasar en países no monárquicos.

Los looks de Doña Letizia en Roma

La Reina Letizia puso rumbo a Italia con un look de lo más abrigado conformado por un abrigo negro de paño, bufanda y pantalones grises anchos, que combinó con unos botines de tacón.

El look de la Reina Letizia. Gtres

A su llegada a Roma, la Reina Letizia se bajó del avión oficial derrochando glamour y estilo luciendo un impresionante abrigo largo de color blanco y un traje de chaqueta del mismo color. Para añadirle un toque más navideño y festivo, Doña Letizia lució unos zapatos de tacón metalizados y una cartera de la firma Magrit.

La Reina Letizia, majestuosa a su llegada a Roma con un sofisticado look blanco y tacones dorados Europa Press

Esta mañana, Doña Letizia ha sorprendido con un estilismo de lo más romántico con un dos piezas rosa de Carolina Herrera, acaparando todas las miradas a su llegada a los diferentes actos institucionales.