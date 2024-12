La Reina Letizia pone rumbo a Italia con un look muy abrigado: pantalones anchos, abrigo de lana y botines de tacón sensato

Los Reyes Felipe y Letizia acaban de poner rumbo a su viaje de Estado a Italia. Acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, esta mediodía de martes, los Reyes han tomado el vuelo que los llevará por Roma y Nápoles. El viaje, en el que Felipe VI será el gran protagonista, tendrá lugar hasta el próximo jueves, día 12. El objetivo de la visita, según ha difundido Casa Real, es "poner de relieve y reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre ambos países".

Un viaje a Italia en el que se celebrará una cena de gala en Roma el próximo miércoles 11 de diciembre, pero donde la Reina Letizia no podrá lucir una de las tiaras del joyero real por decisión de la Reina Sofía. Lo que si esperamos es que luzca algún guiño a marcas valencianas, ya sea en pendientes o con un look de Hortensia Maeso. Y para este viaje a Italia, la Reina Letizia ha elegido un look muy abrigado para combatir el frío de Madrid con abrigo negro de paño, bufanda y pantalones grises anchos. Sorprendiendo eso sí con unos botines de tacón anchos, acostumbrada a ir en sus salidas de los últimos viajes de Estado con calzado plano por sus problemas en los pies.

Y de nuevo la Reina Letizia ha querido tener un guiño con Valencia, después de la misa funeral de anoche, recurriendo a sus pendientes de Singularu, marca valenciana que perdió su almacén en Picanya por el impacto de la DANA. En concreto, la Reina Letizia luce el modelo "Superstar", unos pendientes en forma de estrella de acero bañados en oro de 18kt.

Pendientes Superstar Acero Baño Oro de Singularu (19,99 euros)

Todas las miradas puestas en el look de Letizia para la cena de gala (y sin tiara)

Doña Letizia guarda en su armario auténticas joyas en forma de vestido. Cada uno de los diseños de gala escogidos por la reina han pasado a la historia de la moda. Los reyes, Felipe y Letizia, recibieron al presidente de Italia, Sergio Mattarella, y a su hija Laura Mattarella, en el Palacio Real en noviembre de 2021. Para la ocasión, la Reina eligió un vestido negro con escote de corazón y tirante ancho de Giorgio Armarni. Completó el estilismo con joyas brillantes y la tiara Rusa, realizada en platino, perlas y diamantes.

Salvo sorpresa mayúscula, esto será así por una norma que impuso la Reina Sofía en su día. No llevará tiara por la regla no escrita que impuso la reina Sofía y que la actual reina también sigue: no utilizar ninguna de las diademas del joyero de pasar en países no monárquicos. Hasta el momento, la Reina Letizia ha seguido esta norma, aunque la ausencia de corona no implica que la consorte no pueda emplear otro tipo de joyas de pasar del joyero real.