La Reina Letizia estrena la primavera en Granada con falda plisada de Aldolfo Domínguez y toque rojo

La Reina Letizia también se ha puesto roja en Granada, pero no por el sol como el Rey Felipe, si no ella en su primer look de primavera para empezar abril. La monarca ha viajado este martes hasta la ciudad que inspiro a Lorca para hacer una visita al Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, de la Universidad de Granada, con motivo de la presentación de la Cátedra en Psico-Neuro-Inmunología Clínica, ciencia que estudia la interacción y comunicación entre los diferentes sistemas corporales. El CIMCYC abrió sus puertas en 2013, cuando un grupo nuclear de personal científico de la Facultad de Psicología trasladó sus equipos a un magnífico lugar dentro del Campus de Cartuja de la Universidad de Granada.

Después de su viaje de cooperación la pasada semana, este es el primer look oficial de la Reina Letizia para esta primavera 2025, y no ha defraudado con jersey rojo, falda plisa de vuelo de estreno y zapatos de tacón sensato por sus problemas en los pies. Único acto de la monarca esta semana, así que tendremos que analizar su estilismo con detalle, ya que no tendremos más.

La Reina Letizia de rojo en Granada

Un viaje en el que la Reina Letizia ha querido estrenar estilismo con esta falda de Adolfo Dominguez, de tiro alto y corte midi, en color blanco, con detalles de líneas rojas en los pliegues de la falda, que aportan un toque romántico.

El look de la Reina Letizia en Granada. Gtres

Una falda que la monarca ha combinado con un jersey básico de manga larga y punto fino de Hugo Boss, que ha combinado con un bolso tipo clutch en el mismo color, y zapatos de tacón kitten destalonados en nude. Pero no solo la falda es de estreno, la Reina Letizia también ha estrenado unos pendientes muy primaverales con piedras en tonos rosas, verdes, naranjas y lilas.