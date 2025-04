Este es un mensaje para el Rey Felipe: los productos que necesita para recuperar su cara quemada tras su jornada de esquí en Formigal

Los Reyes también se queman esquiando. Sin duda, el rostro del Rey Felipe quemado por el sol tras su jornada de esquí en Formigal, fue la imagen de la jornada este lunes. Y si ayer le dábamos consejos para no volverse a quemar la piel esquiando, hoy se los damos para recuperar ese rojo de su tez lo antes posible. Por eso, el Rey Felipe ha querido dejar claro la importancia de usar protección solar si vas a esquiar antes de empezar su discurso: "Disculpen este aspecto que llevo, porque es lo que uno no se protege adecuadamente del sol". Es importante usar protector solar al esquiar para proteger la piel de los efectos de la radiación ultravioleta (UV). La nieve refleja el 80% de los rayos UV y la altitud aumenta la radiación.

Hemos hablado con una cosmetóloga, Raquel González, creadora de la firma Byoode, y con otras expertas, quienes nos dan las claves para recuperar la piel cuando esto es lo sucedido… porque prevenirlo, ya sabemos que habría pasado por usar más SPF. Don Felipe, Raquel quiere decirte que estos son los productos que puede usar para recuperar esa quemadura de tu cara lo antes posible, y volver a lucir una piel perfecta, en los actos de agenda oficial de Casa Real que le restan esta semana.

Cómo cuidar tu piel tras una quemadura solar como la del Rey Felipe

1. Hidrata mucho la piel

Cuando la piel está así de enrojecida, “se debe a un proceso inflamatorio relacionado con la sobreexposición al sol. Al ocurrir, se debilita la barrera hidrolipídica y se pierde toda la hidratación, lo que da pie a esta irritación y al posible posterior pelado”, explica Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode. La experta comenta que “para reparar la piel, toca restablecer los niveles de hidratación, bien con una mascarilla reparadora, pero también con sérums que den un shot de hidratación a lo piel, que podremos aplicar a lo largo del día”, añade. Sobre los ingredientes que deben protagonizar los sueros, la experta recomienda “agentes como el ácido hialurónico, pero también calmantes como la centella asiática o la niacinamida”.

Mascarillas. Cortesía.

Como este producto, el Ultimate Recovery Bio-Cellulose Mask de Medik8, la mascarilla S.O.S con el tratamiento definitivo para las pieles que necesitan hidratación y están dañadas, para una recuperación muy rápida.

2. Retinol, efecto aftersun

La gente no sabe esto y cuando se lo hemos escuchado a Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, también nos hemos sorprendido. “Es el mejor momento para aplicar un retinoide como el retinal, por ejemplo. Si ya lo usábamos, lo aplicaremos a diario por la noche. Si empezamos, unas dos veces por semana para que la piel se acostumbre”, comenta. ¿Y cómo es que un retinol o retinal es un perfecto agenda en momentos así? “Para mí, es casi como un after sun. La piel lo que necesita es reponer humedad, sí, pero también regenerarse y no hay mejor activador de los procesos de renovación celular de la piel que los derivados de la vitamina A como el retinaldehído”, explica Raquel González.

3. Más protección que nunca

Puedes pensar que, como el daño ya está hecho, para qué protegerse, pero no es lo que piensa Patricia Garín, directora dermocosmética de Boutijour. “Cuando la piel está quemada por el sol, es cuando más SPF necesita. Esto se debe a que, en este estado, se verá extremadamente sensible ante la radiación solar. Para evitar que vayan los daños a mayores, SPF continuado es la receta clave”, comenta.

Protector solar. Cortesía

Relief Sun Moisture, de Boutijour, es un protector solar diario con una textura ligera e invisible no comedogénico que ofrece la mejor protección contra los rayos UV y la luz azul, gracias a su SPF 50+ y PA++++. Su fórmula está cargada de antioxidantes y calmantes, como el agua de loto azul, la flor de caléndula y la centella asiática, además de filtros solares químicos y minerales.