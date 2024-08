La Reina Letizia ficha en los Juegos Olímpicos de París los vaqueros relajados que más se llevarán en otoño

Seguimos hablando de las tendencias que la Reina Letizia nos está dejando en París. Si ayer hablábamos de los pitillo en blanco que había cogido prestado del armario de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, ahora se ha pasado al team de los vaqueros relajados para apoyar al equipo de baloncesto 3x3 femenino en el partido contra Canadá. Podemos decir que también serán tendencia en la temporada de otoño-invierno 2024/2025, puesto que se trata de una prenda que estamos viendo desde hace varias semanas en los looks de las celebridades y la alta sociedad. Pero, si hablamos de Doña Leticia, lo cierto es que no es la primera vez que los ha lucido en sus estilismos casuales junto con sus zapatillas deportivas favoritas. Por lo que, prestemos cierta atención a los vaqueros relajados que pronto llevaremos todos. Ahora bien, durante esta semana, hemos visto a la Reina Letizia asistir a las distintas competiciones para apoyar a los deportistas españoles, pero, aunque todos estemos concentrados en nuestra victoria o no, no podemos pasar por alto los pequeños guiños a las tendencias que nos deja la royal. Entre ellas, recordemos las gafas de sol de Carolina Herrera de Doña Letizia para apoyar a Alcaraz en el partido contra Tommy Paul. Este viernes tarde, nos ha ofrecido otra versión de cómo combinar la equipación olímpica española con un estilo de lo más desenfadado (pero, sin perder el buen gusto) en el partido de baloncesto 3x3 femenino.

Podemos abrir el debate de cuáles son los vaqueros que mejor sientan, pero tenemos cero dudas de que los modelos relajados son los que todas debemos tener en el armario. Lo cierto es que, a lo largo de estos últimos meses, las tendencias de la familia real española han sido un tema de qué hablar. Tanto la Princesa Leonor como la Infanta Sofía, así como la Reina Letizia, han lucido tanto prendas como calzados más que estilosos que nos han servido de inspiración. Esta vez, nos quedamos con los vaqueros relajados de la royal para apoyar al equipo de baloncesto 3x3 femenino que ha combinado con la equipación olímpica española (esta vez en marino) junto con zapatillas deportivas. ¿Será el último estilismo que veremos de la Reina Letizia antes de irse a Mallorca? Está por confirmar si hoy viajará a su isla Balear favorita o permanecerá en París para asistir al partido de lafinal entre Alcaraz y Djokovic este domingo.

La Reina Letizia apoyando al baloncesto 3x3 femenino en París. Gtres

La Reina Letizia se pasa a los vaqueros relajados, demostrando (de nuevo) que serán tendencia en la temporada de otoño-invierno 2024/2025.