Letizia es la Reina de París con los jeans pitillo blancos que comparte con Leonor y Sofía (y vuelven a la moda este otoño)

Es oficial, el vaquero pitillo está de vuelta y la Reina Letizia nos lo está dejando claro desde París con su estilismos en los Juegos Olímpicos como ya hicieron sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Si ayer eran vaqueros en color denim, esta mañana de viernes la empieza con los pantalones blancos que comparte con sus hijas y que nosotras llevaremos este otoño a la oficina. Palabra de editora de moda. La cantidad de veces que he llevado pantalones pitillo – a veces, en exceso– es proporcional a la que he deseado no hacerlo más. Al igual que con el tiro bajo, para muchas se trata de un trauma sin resolver; una asignatura pendiente que, cada temporada, amenaza con volver, y esta por fin lo va hacer. Y lo ha dejado claro la Reina Letizia en París.

Y es que Letizia se ha convertido en la Reina de París con toda la expectación mediática que genera cada vez que aparece en una prueba. Pero también en la Reina de la moda. De lucir su primer vestido de Dior, eso sí, prestado por la 'maison', a su Carolina Herrera más original o ahora los looks más deportivos con los polos del Comité Olímpico español como ya lucieron sus hijas. Tras su ajetreado paso por Palma de Mallorca en la que la hemos visto en Gala de Clausura de la 14 edición del 'Atlántida Mallorca Film Fest' o en la recepción que tuvo lugar en el Palacio de Marivent, la Reina Letizia ha vuelto a Francia para tomarle el relevo a sus hijas, Leonor y Sofía, apoyando a la delegación española de los Juegos Olímpicos.

Y como sus hijas, luciendo polos de la equipación realizada por Joma. Si anoche fueron los pantalones y el polo de España blanco, esta mañana de jueves la Reina ha recuperado los vaqueros pitillo que mejor sientan a cualquier edad, y lo ha combinado con el polo rojo de España que también vimos lucir a sus hijas. Y ayer con gafas de sol de Carolina Herrera en el partido de Alcaraz.

La Reina Letizia con jeans blancos. Casa Real

La jornada de viernes ha empezado con Atletismo para la Reina

¿Próximo destino, Mallorca? No tenemos confirmado que sea la última jornada de Letizia en París esta semana, pero todo apunta que este fin de semana ya la veremos junto a sus hijas en Mallorca, haciendo esos planes fuera de agenda a los que nos tienen acostumbradas cada verano, como salir a cenar, al cine o a ir de compras. De momento, la Reina Letizia ha empezado la jornada apoyando al atletismo español, y estaremos pendientes de como continúa su agenda en este viernes mucho menos caluroso en París con una máxima de tan solo 28 grados a las cinco de la tarde.