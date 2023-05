La boda maldita: Tamara Falcó sin vestido de novia, ¿quién diseñará ahora el traje de la marquesa?

Habemus un nuevo drama en la vida y en la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Si primero se quedó sin novio y sin boda, ahora se queda sin diseñadoras para el vestido de novia a dos meses de su boda. Yo que Tamara, me replanteaba eso de casarme, porque esta boda está más que maldita. Pero no solo eso, porque el comunicado de la firma Sophie et Voilà ha sido muy duro contra la marquesa, que de momento guarda silencio con todo su entorno. Desde La Razón hemos intentado hablar con su amigo y diseñador Juan Avellaneda, que está ayudando a Tamara Falcó en este proceso, y de momento no ha querido contestar, como tampoco lo han hecho sus representantes. Pero la firma de moda bilbaína ha sido muy dura con ella y ha anunciado que no continuará con la creación del traje para el enlace de la hija de Isabel Preysler con Íñigo Onieva: “Nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño”. La gran pregunta ahora es, ¿quién diseñará los vestidos de novia Tamara Falcó a dos meses de su boda? Según acaban de anunciar en el 'El programa de Ana Rosa', Cristina Reyes se encargará de buscar otra firma y asesorar a Tamara Falcó en buscar su nuevo vestido de novia.

¿Cómo será el vestido de novia de Tamara Falcó? Recordamos que en su documental de Netflix dejó claro que sería de Carolina Herrera. Si habéis visto ‘La Marquesa’ en Netflix tendréis claro que el vestido de novia de Tamara Falcó será de Carolina Herrera, después de su visita a Nueva York donde Tamara afirmó que sus vestidos de novia favoritos eran los de Carolina Herrera, mientras visitaba la tienda junto a Isabel Preysler con cara de pocos amigos. Y los vestidos de novia de Carolina Herrera son perfectos para una novia clásica porque presenta modelos clásicos, como los de corte princesa con voluptuosas capas de tul, o diseños vanguardistas: faldas lisas y escotes cuadrados o palabra de honor. Vestidos de novia de Alta Costura pensados para las mujeres que aman la elegancia atemporal como Tamara Falcó.

Eso sí, como vemos en su cuenta de Instagram, Tamara Falcó aún no ha borrado la publicación de las pruebas de su vestido en Bilbao junto a Sophie et Voilà, ni tampoco se han dejado de seguir.