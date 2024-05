La Reina Letizia sorprende con este look en zapatillas españolas en el Teatro Real de Madrid por una fractura en el pie

La Reina Letizia empieza la semana con sorpresa en su estilismo, acudiendo al Teatro Real en zapatillas. Y es que según ha confirmado la misma Reina Letizia, la monarca se golpeó el pie y los médicos, tras las pertinentes pruebas, encontraron una fractura en la falange proximal del dedo central derecho. Entendemos que fue el domingo, ya que el sábado la Reina Letizia estaba en Zaragoza en la jurada de bandera del Rey Felipe, sin mayor problema en tacón. Recordamos que el besamanos en Holanda ya lo hizo sentada, así que puede ser que ya lo tuviera fracturado entonces y se haya enterado en las últimas horas. Esta es la primera vez que la Reina Letizia acude en zapatillas a un acto oficial, solo la habíamos visto en sus vacaciones oficiales de verano en Mallorca. Doña Letizia preside a esta hora el concierto “EmociónArte”, un evento que reunirá por primera vez a más de una veintena de artistas emergentes de la escena nacional e internacional comprometidos en transformar el mundo a través de su música. La Fundación Princesa de Girona, Art House y el Teatro Real se unen para promover el bienestar emocional entre los jóvenes con este concierto, un evento dirigido a centros educativos de secundaria y que congregará a más de 1.000 jóvenes en el escenario del Teatro Real y que será una ocasión para disfrutar de algunas de las mejores voces jóvenes del pop y la lírica y que tienen el propósito de impactar positivamente en la sociedad con sus canciones y de contribuir a mejorar el bienestar emocional. Y para este acto es donde hemos visto a la Reina Letizia en zapatillas.

Una Reina Letizia que ha combinado las zapatillas con un estilismo de lo más elegante con blazer de en tonos rojos y rosas, combinada con pantalones blancos."Esto es mala suerte, voy a estar unas semanas, pero se cura en nada. No sabía lo que me pasaba hasta que me hicieron la radiografía", ha confirmado la misma Reina en el acto en el Teatro Real.

Las zapatilas de la Reina Letizia. Gtres

*Noticia en elaboración