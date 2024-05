The 2nd Skin Co: "La Reina Letizia es un icono, la embajadora perfecta de la moda española"

La moda está presente en todos los aspectos de nuestra vida, muchas veces sin que nos demos cuenta de ello, y la empresa automovilística Toyota España y la firma de prêt-à-porter y Costura The 2nd Skin Co nos lo han vuelto a demostrar con esta nueva versión del clásico modelo Toyota Yaris Cross Hybrid totalmente cubierto con el estampado protagonista de la última colección del atelier, un diseño cebra en verde brillante y negro que nos ha enamorado a todas. Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo son los diseñadores que se yerguen tras el atelier de la firma fundada en 2006 en la capital madrileña. ¿Os suena sus nombres? Fueron los grandes protagonistas del viaje oficial de los Reyes a los Países Bajos con el vestido de la Reina Letizia en esa ya histórica fotografía de la monarca sentada en el besamanos. Es una exquisita pieza de The 2nd Skin Co que es 100% Letizia y que renueva el estilo de gala, como ya hizo en los Premios Princesa de Asturias 2021 con la misma etiqueta. La Reina Letizia volvía a confiar así en la aguja de Juan Carlos y Antonio con un vestido en tafetán color negro de cuello caja sin mangas y falda con volumen de largo midi rematada con lazos del mismo tejido que en verdad era un vestido de novia transformado.

Los diseñadores han personalizado el Toyota Yaris Cross Electric Hybrid con los colores verde y negro como protagonistas siguiendo la línea de su nueva colección “Jungle”. La jungla es el punto de partida de esta cápsula compuesta por 5 looks con colores que vibran con la misma energía con la que laten en las calles de la ciudad. Para presentarlo, ambas firmas se han reunido en pleno centro de Madrid en un evento que, durante unas horas, lo cubrió todo de animal print, y en LA RAZÓN hemos querido charlar con Carlos Fernández y Antonio Burillo de esta nueva colaboración, y de su relación con la Reina Letizia.

Primero de todo, felicidades, porque fuisteis los grandes protagonistas de la cena de gala en Holanda, con el maravilloso vestido que lució la Reina Letizia.

Gracias, pero en realidad la gran protagonista fue ella porque estuvo sentada. No sabíamos que se iba a sentar, fue un problema de última hora, pero no lo teníamos previsto por el vestido. Ellos se pusieron en contacto con nosotros, fue un proceso bastante corto, la verdad. En realidad era un vestido de novia de nuestra colección, al que se le aplicaron uno cambios para ella. Vimos distintas opciones de color, y al final se decantaron por ese color azul que tanto le favorece a la Reina Letizia, estaba guapísima.

Y no es la primera vez que la Reina luce espectacular con un diseño vuestro, porque ya en los Premios Princesa de Asturias 2021 nos enamoró a todos.

La verdad es que la Reina Letizia es muy guapa y defiende todos nuestros diseños a la perfección. Es una embajadora perfecta.

Bueno, es esta misma línea, Victoria Beckham decía hace unos días que la Reina Letizia era su musa definitiva.

Lo he leído, y decía que no había tenido la posibilidad de conocerla, pero que era una musa y le fascinaba. Le encantaba que llevara ropa suya. A nosotros la Reina también nos encantada, es un icono, y la mejor embajadora para la moda española. Pero nosotros sí que tenemos mucha suerte, y la hemos podido conocer en persona.

Pero vosotros, tanto diseñáis un vestido para la Reina Letizia, como una botella, o ahora un coche, con este diseño tan especial que acabáis de presentar del Toyota Yaris Cross Electric Hybrid.

Nosotros diseñamos, el mundo creación nos encanta y todo lo relacionado con la moda. Y más transformar un coche como este y darle un punto moda.

Y el momento que os llama Toyota, y os dice, queremos que seáis vosotros los que diseñéis este año nuestro modelo especial...

Pues pensamos que era muy apetecible, un coche llevarlo al mundo de la moda. De nuestra colección actual se quedaron fuera unos modelos, y dijimos 'Jungle' es acorde para este modelo. Y hemos utilizado el print con un color especial, un safari por la ciudad. Nosotros pensamos que por llevar animal print no tenemos que ser vulgares, se puede ser muy elegante. Solo hay que saber llevarlo, y adaptarlo. Siempre pongo el mismo ejemplo, Dior en los años 50 vistiendo a esas señoras tan elegantes. Es un coche que tiene un rollo muy 'cool', además, viniendo de nosotros, la gente se esperaba un diseño de un coche más femenino, más tranquilito, y le hemos querido dar este punto más salvaje y rompedor.

Un coche perfecto para la mujer The 2nd Skin Co, ¿cómo es esa mujer?

Pues creemos que es una mujer urbana, que tiene vida social, que le gusta la moda y sigue las tendencias. Una mujer con un punto femenino muy exaltado. Tuvimos una cliente que no entraba en nuestra cabeza, porque nunca pensaba que una mujer tan masculina iba a querer un diseño nuestro, y estaba estupenda. Nos encanta que todo tipo de mujer venga a nosotras.

Habéis vestido ya a mujeres tan potentes, antes hablabamos de la Reina Letizia, pero también Jennifer Lopez o Beyoncé. ¿A quién os queda por vestir?

Nos encantaría Penélope Cruz, que acaba de cumplir esos maravillosos 50 años. Aunque las cosas aparecen de forma casual, no las buscamos. Desde la anónima a la conocida.

Una botella, un coche... ¿Que proyecto un gustaría hacer en esta línea?

¡Un hotel y grande! Un hotel entero (risas).