Rocío Osorno nos confirma que los top joya son siempre un acierto para las noches de verano

No hay día en que Rocío Osorno no nos cree necesidades de moda, ya sea con sus looks de invitada o las últimas novedades en Zara. Esta vez, lo ha hecho con un conjunto perfecto para las noches de verano, en una cena con amigas en el encantador Puerto de Santa María. El outfit elegido por la influencer andaluza nos ha dejado claro que los top joya son un imprescindible en los armarios de las que más saben de moda para las noches de verano.

Para una ocasión tan especial como una reunión de amigas en pleno Cádiz, Rocío ha optado por un top joya que no ha pasado desapercibido. La prenda, que nos ha robado el corazón según la hemos visto, confeccionada con múltiples cadenas y adornos brillantes, es un verdadero espectáculo visual. Como no es de extrañar, Rocío lo ha combinado de manera magistral con unos vaqueros de tiro alto, ajustados y de color negro, que aportan un toque de sobriedad y equilibrio al conjunto. El contraste entre el brilli brilli del top y la sencillez de los vaqueros crea una armonía perfecta que realza la figura de Rocío. Para completar el look, una de nuestras influencers de cabecera ha escogido unas sandalias de tacón negras con tiras, un calzado que añade elegancia y estiliza aún más su silueta. Este conjunto no solo es ideal para una cena con amigas, sino que también es perfecto para cualquier evento nocturno de verano.

Rocío Osorno de cena con sus amigas y su top joya. @rocioosorno

Los top joya son una tendencia que ha ido ganando fuerza en los últimos años, y no es difícil entender por qué. En primer lugar, estas prendas tienen la capacidad de transformar cualquier outfit sencillo en un look sofisticado y glamuroso. El brillo y los detalles llamativos de los top joya captan la luz de una manera que realza la piel, o en otras palabras, realzan tu moreno y añade un toque festivo, ideal para las noches de verano. Además, este tipo de tops son extremadamente versátiles. Pueden ser combinados con pantalones vaqueros, como lo ha hecho Rocío, pero también quedan perfectos con faldas largas, pantalones palazo o incluso shorts de vestir. Esta versatilidad permite crear múltiples looks con una sola prenda, haciendo que tu inversión haga valer el girl math en toda su expresión.

¿Quieres saber cuál es la clave para combinar un top joya como Rocío? Pues muy sencillo, trata de equilibrar el resto del outfit en la mayor medida. Dado que la prenda principal es bastante llamativa, es recomendable optar por piezas más sobrias y de cortes limpios para el resto del conjunto. Los vaqueros de tiro alto, como los que ha llevado la influencer, son una excelente opción porque estilizan y aportan una base neutra.

Bueno y no nos olvidemos de los accesorios que en las noches de verano siempre juegan un papel muy importante. En este caso, Rocío ha optado por mantenerlos al mínimo, permitiendo que el top sea el verdadero protagonista. Unas sandalias de tacón y unos pendientes discretos son suficientes para completar el look sin recargarlo. Así que ya sabes, si no tienes un top joya para salidas nocturnas de verano es el momento de hacerte con uno.