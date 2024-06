¿Sin look de invitada todavía? Ficha el que Rocío Osorno se ha llevado en su maleta de viaje a Portugal

Rocío Osorno no está tentando para que no nos esperemos más a las rebajas de verano de Zara. Solamente queda un día para que actualicemos la aplicación esperando conseguir todas las gangas que nos hemos preparado en nuestra cesta de la compra. Entre muchas prendas con descuentazos, obviamente aprovecharemos la oportunidad para hacernos los looks de invitada para nuestras próximas bodas, bautizos o comuniones. Porque en plena época de acontecimientos especiales, debemos fichar todos los modelos favorecedores y en tendencia, a la par que económicos. Una de estas opciones nos ha descubierto Rocío Osorno en el momento de mostrarnos su estilismo para irse de evento de la mano de Armani Beauty en Portugal. Estamos hablando de un vestido midi y ajustado con fruncidos (que favorece la silueta) en celeste, protagonizado por el deseado escote palabra de honor y adornado por dos flores en el escote. Se trata de uno de los últimos lanzamientos de Zara que ahora mismo podemos conseguir por menos de 40 euros, pero que puede ser que mañana lo podamos adquirir por mucho menos. Sin embargo, la influencer sevillana está consiguiendo que no esperemos más para acercarnos esta tarde a la tienda y nos lo probemos. Ha elevado este vestido de invitada con sandalias de tacón en dorado y pendientes de esfera del mismo tono, un juego de colores que nunca falla para este tipo de ocasiones.

Como ya sabemos todos los trucos para conseguir todas las prendas de Zara en las rebajas, a ninguna editora de moda se le va a escapar sus prendas y accesorios escogidos. De la misma manera que os haremos con la capa de Zara de Victoria Federica, también lo haremos con este vestido celeste de Rocío Osorno para convertirnos en la mejor vestida de la ceremonia. Sin ninguna duda, cuenta con todo tipo de detalles que ayudan que se convierta en todo un imprescindible de fondo de armario para cualquier invitada. Y no solamente nos referimos para acudir a bodas, bautizos o comuniones, sino que también lo podemos utilizar para ir a eventos formales o cenas especiales. Incluso, ahora que estamos en plena Semana de la Moda Alta Costura en París, es la oportunidad perfecta para cualquier editora de moda o influencer para presumir de él combinado con sandalias de tacón y accesorios llamativos.

Vestido con detalle flor, de Zara (39,99 euros)

Vestido con detalle flor. Zara

Rocío Osorno nos vuelve a inspirar con este vestido de invitada que ahora podemos encontrar en Zara por menos de 40 euros. No obstante, cabe la posibilidad de que esté con descuentazo en las rebajas de verano, ¿te esperarás o no te podrás resistir a tenerlo ya?